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"BBB 21": Caio vence prova e é o novo líder; Fiuk está no paredão

Dinâmica exigir duelos em duplas e, na final, quem perdesse iria direto para o paredão, que no caso foi Fiuk, que disputou contra o capixaba Arthur

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2021 às 07:59
BBB 21: o brother Caio durante prova na área externa da casa
BBB 21: o brother Caio durante prova na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio é o novo líder do "BBB 21". 
Na noite desta quinta (8), todos os brothers participaram de prova de habilidade que foi disputada em duelos. Na dinâmica, os participantes tinham que marcar pontos arremessando discos em uma pista. Um participante era sorteado e tinha o direito de escolher quem queria enfrentar. Quem perdesse o duelo, era eliminado. 
O capixaba Arthur e o Caio foram os finalistas. E o fazendeiro levou a melhor e garantiu mais uma semana na casa com a imunidade da liderança e uma indicação direto ao paredão. 
Quando foram anunciados como finalistas, Arthur e Caio tiveram que escolher suas duplas de enfrentamento da final. Caio escolheu Camilla de Lucas e Arthur, Fiuk. Eles competiram entre si e o cantor acabou perdendo, o que o fez ir direto para o paredão da semana. 

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Caio escolheu Arthur, Gilberto e João para o vip. 

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