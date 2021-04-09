"BBB 21": Caio vence prova e é o novo líder; Fiuk está no paredão

BBB 21: o brother Caio durante prova na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Caio é o novo líder do " BBB 21 ".

Na noite desta quinta (8), todos os brothers participaram de prova de habilidade que foi disputada em duelos. Na dinâmica, os participantes tinham que marcar pontos arremessando discos em uma pista. Um participante era sorteado e tinha o direito de escolher quem queria enfrentar. Quem perdesse o duelo, era eliminado.

O capixaba Arthur e o Caio foram os finalistas. E o fazendeiro levou a melhor e garantiu mais uma semana na casa com a imunidade da liderança e uma indicação direto ao paredão.

Quando foram anunciados como finalistas, Arthur e Caio tiveram que escolher suas duplas de enfrentamento da final. Caio escolheu Camilla de Lucas e Arthur, Fiuk. Eles competiram entre si e o cantor acabou perdendo, o que o fez ir direto para o paredão da semana.