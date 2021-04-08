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BBB 21: Viih Tube diz que Juliette não está mais em seu pódio

Youtuber afirma que o terceiro lugar é de João Luiz

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:39
BBB 21: Juliette e Viih Tube
BBB 21: Juliette e Viih Tube Crédito: Reprodução/Globoplay
Viih Tube afirmou, em conversa com Thaís, antes de sua Festa do Líder, que Juliette não está mais no seu pódio. "É muito mais nítido que o João é muito mais seu pódio", disse a dentista. "Do que a Juliette né? Também acho", respondeu a youtuber.
"Às vezes a Juliette me irrita", continuou Viih. A goiana responde que não vê mais ela e a advogada juntas e então a atriz concorda: "É, eu sei disso faz muito tempo. Você sabe disso. Eu só não quero magoar ela. Ela ainda é importante para mim, ainda está no meu top 5".
Durante a festa, Thaís também tocou no assunto da amizade de Viih e Juliette. Em uma conversa com Pocah, a cantora afirmou para a dentista: "É ruim sentir ciúmes, né? Eu odeio". Então a pipoca respondeu: "Não sei se é ciúmes, pode ser. Mas é chateação".
Quando a artista responde que entende, e diz "você queria que ela reconhecesse", Thaís rapidamente rebate: "É da outra parte. Se acha", alfinetando a advogada e maquiadora. Ela também imitou a paraibana em um momento, referindo-se a fala de Juliette quando Viih torceu o pé durante a festa.
"Pra coisa vir pra mim tem que tá feia", disse a goiana que afinou a voz e fez uma expressão de nojo na sequência. Algum tempo antes, a advogada tinha dito: "Quando ela [Viih] vem pra mim, é que o negócio pegou".

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Após a festa, Gil também falou sobre jogo. "Quem fez mais alianças, tem mais chance de proteger. Quem perdeu suas alianças que lute e conte com o público", refletiu em conversa com Caio. E continua dizendo que não irá pedir para ninguém votar em aliados próximos só para não votar nele.
"Você receber um voto, não tem que achar ruim. Nessa altura do campeonato, não. Talvez na segunda, terceira, até a quarta semana... No início, poderia achar ruim. Mas agora? Todo mundo já entende tudo. Não dá mais para brigar por conta disso", afirma Gilberto.

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