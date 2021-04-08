BBB 21: Viih Tube diz que Juliette não está mais em seu pódio

BBB 21: Juliette e Viih Tube Crédito: Reprodução/Globoplay

Viih Tube afirmou, em conversa com Thaís, antes de sua Festa do Líder, que Juliette não está mais no seu pódio. "É muito mais nítido que o João é muito mais seu pódio", disse a dentista. "Do que a Juliette né? Também acho", respondeu a youtuber.

"Às vezes a Juliette me irrita", continuou Viih. A goiana responde que não vê mais ela e a advogada juntas e então a atriz concorda: "É, eu sei disso faz muito tempo. Você sabe disso. Eu só não quero magoar ela. Ela ainda é importante para mim, ainda está no meu top 5".

Durante a festa, Thaís também tocou no assunto da amizade de Viih e Juliette. Em uma conversa com Pocah, a cantora afirmou para a dentista: "É ruim sentir ciúmes, né? Eu odeio". Então a pipoca respondeu: "Não sei se é ciúmes, pode ser. Mas é chateação".

Quando a artista responde que entende, e diz "você queria que ela reconhecesse", Thaís rapidamente rebate: "É da outra parte. Se acha", alfinetando a advogada e maquiadora. Ela também imitou a paraibana em um momento, referindo-se a fala de Juliette quando Viih torceu o pé durante a festa.

"Pra coisa vir pra mim tem que tá feia", disse a goiana que afinou a voz e fez uma expressão de nojo na sequência. Algum tempo antes, a advogada tinha dito: "Quando ela [Viih] vem pra mim, é que o negócio pegou".

Após a festa, Gil também falou sobre jogo. "Quem fez mais alianças, tem mais chance de proteger. Quem perdeu suas alianças que lute e conte com o público", refletiu em conversa com Caio. E continua dizendo que não irá pedir para ninguém votar em aliados próximos só para não votar nele.