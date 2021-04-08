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Preconceito

Seara demite funcionário por comentário racista contra João do BBB

Funcionário postou na rede social de João Pedrosa, do BBB 21, comentários sobre o cabelo do participante após ato de racismo de cantor sertanejo

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:22
BBB 21: João chora ao lembrar comparação de seu cabelo feita por Rodolffo
BBB 21: João chora ao lembrar comparação de seu cabelo feita por Rodolffo Crédito: Globoplay
A empresa de alimentos Seara demitiu um funcionário que fez comentário racista no perfil do Instagram de João Pedrosa, um dos participantes do programa Big Brother Brasil. A informação foi dada pela colunista da Folha, Mônica Bergamo.
O usuário foi identificado como “sanitarista de frango de corte” da organização. 
Na última semana, o cantor Rodolffo, eliminado na última terça (6), comparou o cabelo de João a uma peruca de homem das cavernas, utilizada no Jogo da Discórdia. O comentário repercutiu nas redes sociais.
A Seara, que é uma das patrocinadoras do reality, publicou nas redes sociais que não compactua com discriminação e preconceito, sem entrar em detalhes sobre o desligamento do colaborador. "Pautados pelos nossos valores, seguiremos impulsionando a transformação cultural necessária por um ambiente de trabalho e uma sociedade mais inclusivos", diz a nota.

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