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Polêmica

BBB 21: Rodolffo reafirma que acha peruca parecida com cabelo de João Luiz

Cantor tentou se explicar após professor expor que ficou magoado com fala

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 09:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2021 às 09:45
BBB 21: Rodolffo no Castigo do Monstro
BBB 21: Rodolffo no Castigo do Monstro Crédito: Instagram/BBB
A edição ao vivo do BBB 21 (Globo) desta segunda-feira (5) foi marcada pelo desabafo de João Luiz sobre o comentário de Rodolffo que o magoou. O professor mineiro expôs para os colegas que o cantor sertanejo comparou o cabelo dele ao da peruca do Castigo do Monstro.
A fala ocorreu quando João estava participando do Jogo da Discórdia, no qual precisava indicar quem era o melhor jogador, quem era o pior jogador e quem estava jogando sujo. O participante disse que Rodolffo estava jogando sujo e explicou o motivo.
Surpreso com a fala do colega, o cantor sertanejo acabou reafirmando o que havia dito antes: que achou o cabelo dele parecido com o da fantasia inspirada em um homem das cavernas. "Se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante", afirmou.
Aos prantos, João Luiz disse que não era um desenho animado e exigiu respeito. "Eu não sou a Pedrita", reclamou. Ele foi acolhido pelos demais participantes.
"O mínimo é pedir desculpas", exigiu Pocah. Rodolffo acatou: "Desculpa, cara, perdão". Pocah ainda disse que as desculpas deveriam ser para todos, e ele assim o fez. Depois disso, Rodolffo tentou falar com João, mas ele pediu para que eles não se falassem neste momento.
Durante o voto dela, Camilla de Lucas ainda questionou o cantor por ser jovem e ter acesso à internet, demodo que poderia ter se informado sobre o quão ofensivo é um comentário como esses para quem tem cabelo crespo.
"O cabelo do meu pai é exatamente igual ao do João, você acha que eu faria com essa intenção?", rebateu Rodolffo. Ele ainda tentou se justificar informando que o cabelo dele é alisado.

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Além dessa treta, Fiuk e Arthur quase chegaram às vias de fato após o cantor apontar o instrutor de crossfit como o pior jogador e também como quem está jogando sujo. Arthur reclamou de o colega não ter dado a justificativa olhando no olho dele.
Quando Fiuk foi se sentar, ela o xingou de "cuzão". Fiuk pediu para ele repetir, mas o crossfiteiro disse que ele já havia escutado. Os dois se levantaram para brigar, mas foram afastados pelos colegas.

JOGO DA DISCÓRDIA

A proposta do Jogo da Discórdia era que os participantes escolhessem o melhor e o pior jogadores do BBB 21 (Globo), além de apontarem quem estava jogando sujo. Os que mais foram citados foram João Luiz, Caio e Gilberto, respectivamente. Confira abaixo quem indicou quem:
  • CAIO
  • Melhor jogador - Viih Tube
  • Pior jogador - João Luiz
  • Jogo sujo - Gilberto

  • GILBERTO
  • Melhor jogador - João Luiz
  • Pior jogador - Caio
  • Jogo sujo - Rodolffo

  • RODOLFFO
  • Melhor jogador - Viih Tube
  • Pior jogador - Gilberto
  • Jogo sujo - Gilberto
  • POCAH
  • Melhor jogador - Viih Tube
  • Pior jogador - Rodolffo
  • Jogo sujo - Gilberto

  • THAÍS
  • Melhor jogador - Viih Tube
  • Pior jogador - Caio
  • Jogo sujo - Gilberto

  • VIIH TUBE
  • Melhor jogador - Rodolffo
  • Pior jogador - Gilberto
  • Jogo sujo - Gilberto
  • ARTHUR
  • Melhor jogador - João Luiz
  • Pior jogador - Fiuk
  • Jogo sujo - Juliette

  • JOÃO LUIZ
  • Melhor jogador - Camilla de Lucas
  • Pior jogador - Caio
  • Jogo sujo - Rodolffo

  • FIUK
  • Melhor jogador - João Luiz
  • Pior jogador - Arthur
  • Jogo sujo - Arthur
  • CAMILLA DE LUCAS
  • Melhor jogador - João Luiz
  • Pior jogador - Rodolffo
  • Jogo sujo - Rodolffo

  • JULIETTE
  • Melhor jogador - João Luiz
  • Pior jogador - Arthur
  • Jogo sujo - Arthur

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