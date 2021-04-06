BBB 21: Rodolffo reafirma que acha peruca parecida com cabelo de João Luiz

BBB 21: Rodolffo no Castigo do Monstro Crédito: Instagram/BBB

A edição ao vivo do BBB 21 (Globo) desta segunda-feira (5) foi marcada pelo desabafo de João Luiz sobre o comentário de Rodolffo que o magoou. O professor mineiro expôs para os colegas que o cantor sertanejo comparou o cabelo dele ao da peruca do Castigo do Monstro.

A fala ocorreu quando João estava participando do Jogo da Discórdia, no qual precisava indicar quem era o melhor jogador, quem era o pior jogador e quem estava jogando sujo. O participante disse que Rodolffo estava jogando sujo e explicou o motivo.

Surpreso com a fala do colega, o cantor sertanejo acabou reafirmando o que havia dito antes: que achou o cabelo dele parecido com o da fantasia inspirada em um homem das cavernas. "Se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante", afirmou.

Aos prantos, João Luiz disse que não era um desenho animado e exigiu respeito. "Eu não sou a Pedrita", reclamou. Ele foi acolhido pelos demais participantes.

"Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante", reafirmou Rodolffo após João expor o comentário dele a respeito do seu cabelo. #ForaRodolffo#RedeBBB #BBB21

(?: Reprodução/ TV Globo) pic.twitter.com/wnBwweJhZp — Raphael Nascimento ?? (@rapho_) April 6, 2021

"O mínimo é pedir desculpas", exigiu Pocah. Rodolffo acatou: "Desculpa, cara, perdão". Pocah ainda disse que as desculpas deveriam ser para todos, e ele assim o fez. Depois disso, Rodolffo tentou falar com João, mas ele pediu para que eles não se falassem neste momento.

Durante o voto dela, Camilla de Lucas ainda questionou o cantor por ser jovem e ter acesso à internet, demodo que poderia ter se informado sobre o quão ofensivo é um comentário como esses para quem tem cabelo crespo.

"O cabelo do meu pai é exatamente igual ao do João, você acha que eu faria com essa intenção?", rebateu Rodolffo. Ele ainda tentou se justificar informando que o cabelo dele é alisado.

Além dessa treta, Fiuk e Arthur quase chegaram às vias de fato após o cantor apontar o instrutor de crossfit como o pior jogador e também como quem está jogando sujo. Arthur reclamou de o colega não ter dado a justificativa olhando no olho dele.

Quando Fiuk foi se sentar, ela o xingou de "cuzão". Fiuk pediu para ele repetir, mas o crossfiteiro disse que ele já havia escutado. Os dois se levantaram para brigar, mas foram afastados pelos colegas.

JOGO DA DISCÓRDIA

A proposta do Jogo da Discórdia era que os participantes escolhessem o melhor e o pior jogadores do BBB 21 (Globo), além de apontarem quem estava jogando sujo. Os que mais foram citados foram João Luiz, Caio e Gilberto, respectivamente. Confira abaixo quem indicou quem:

CAIO

Melhor jogador - Viih Tube

- Viih Tube Pior jogador - João Luiz



João Luiz Jogo sujo - Gilberto





Gilberto GILBERTO

Melhor jogador - João Luiz



- João Luiz Pior jogador - Caio



Caio Jogo sujo - Rodolffo





- Rodolffo RODOLFFO

Melhor jogador - Viih Tube



Viih Tube Pior jogador - Gilberto



Gilberto Jogo sujo - Gilberto



POCAH

Melhor jogador - Viih Tube



- Viih Tube Pior jogador - Rodolffo



- Rodolffo Jogo sujo - Gilberto





Gilberto THAÍS

Melhor jogador - Viih Tube



Viih Tube Pior jogador - Caio



- Caio Jogo sujo - Gilberto





Gilberto VIIH TUBE

Melhor jogador - Rodolffo



Rodolffo Pior jogador - Gilberto



- Gilberto Jogo sujo - Gilberto



ARTHUR

Melhor jogador - João Luiz



João Luiz Pior jogador - Fiuk



Fiuk Jogo sujo - Juliette





Juliette JOÃO LUIZ

Melhor jogador - Camilla de Lucas



Camilla de Lucas Pior jogador - Caio



- Caio Jogo sujo - Rodolffo





Rodolffo FIUK

Melhor jogador - João Luiz



João Luiz Pior jogador - Arthur



Arthur Jogo sujo - Arthur

