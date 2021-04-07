"BBB 21": Rodolffo é eliminado com pouco mais de 50% dos votos

Tiago Leifert começou apresentando o discurso de eliminação falando de erros e acertos. E continuou: "É impossível acertar tudo aí no 'Big Brother Brasil', é muito raro, não dá. Cometer erros no 'Big Brother', por mais que doa e vocês fujam, é fundamental, é o que nos faz ir pra frente. Tem dois tipos de erro, aquele que é sem querer e aquele que é proposital e você até se arrepende depois. O público do 'BBB' perdoa? O público do 'BBB' perdoa sim. Tem algumas coisas que não podem ficar sem resposta, mas os erros que são digeridos, o público perdoa sim. Voltar do paredão é uma chance pra errar mas pra cometer erros novos e não cometer os erros de sempre, e isso eu falo para quem fica. Quem sai hoje é o Rodolffo".