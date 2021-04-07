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"BBB 21": Rodolffo é eliminado com pouco mais de 50% dos votos

Cantor sertanejo saiu do reality da Globo na noite desta terça (6) após alerta de Tiago Leifert sobre o episódio apontado como racista dele com João sobre a polêmica da peruca do monstro

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2021 às 08:55
BBB 21: o cantor sertanejo Rodolffo na sala da casa
BBB 21: o cantor sertanejo Rodolffo na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
O "BBB 21" acabou para Rodolffo! O cantor sertanejo foi o nono eliminado do reality da Globo na noite desta terça-feira (6). Com 50,48% dos votos, em um paredão acirrado contra Caio e Gilberto, o artista acabou sendo o escolhido do público para deixar a atração.
Tiago Leifert começou apresentando o discurso de eliminação falando de erros e acertos. E continuou: "É impossível acertar tudo aí no 'Big Brother Brasil', é muito raro, não dá. Cometer erros no 'Big Brother', por mais que doa e vocês fujam, é fundamental, é o que nos faz ir pra frente. Tem dois tipos de erro, aquele que é sem querer e aquele que é proposital e você até se arrepende depois. O público do 'BBB' perdoa? O público do 'BBB' perdoa sim. Tem algumas coisas que não podem ficar sem resposta, mas os erros que são digeridos, o público perdoa sim. Voltar do paredão é uma chance pra errar mas pra cometer erros novos e não cometer os erros de sempre, e isso eu falo para quem fica. Quem sai hoje é o Rodolffo". 

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Antes disso, Tiago já havia falado diretamente com Rodolffo ao alertar a casa sobre o episódio apontado por muitos como racista envolvendo o sertanejo e João. O apresentador do "BBB 21" disse que o público poderia avaliar o comportamento de forma divergente, mas que ele, Tiago, entendia o lado dos dois jogadores - Rodolffo e João. 

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