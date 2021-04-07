Kim Kardashian estreia na lista de bilionários da Forbes

A socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian, 40, fez sua estreia oficial na lista anual de bilionários da revista Forbes, divulgada nesta sexta-feira (6). A socialite e estrela de reality shows alcançou um patrimônio estimado em US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões).

A posição dela na lista é a de 2.674, empatada com outros empresários. No topo, aparecem nomes como Jeff Bezos, da Amazon, Elon Musk, da Tesla, Bill Gates, da Microsoft, e Mark Zuckerberg, do Facebook (veja o top 10 abaixo).

Além dos contratos na televisão e acordos publicitários, o que ajudou Kardashian a entrar pela primeira vez na lista foram os negócios que ela administra. Os destaques são a marca de cosméticos KKW Beauty e a empresa de modeladores de corpo Skims. Ela também tem investimentos e imóveis.

A KKW Beauty foi lançada em 2017 e vendeu 300 mil kits de lápis de contorno em aproximadamente duas horas. No ano seguinte, o negócio já estava gerando uma receita de cerca de US$ 100 milhões (R$ 560 milhões). Em 2020, ela vendeu 20% da empresa por US$ 200 milhões (R$ 1,118 bilhão).

Já a Skims, da qual ela é sócia, foi lançada em 2019 e atualmente vale cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,796 bilhões). Segundo fontes da Forbes, a participação dela vale pelo menos US$ 250 milhões (R$ 1,398 bilhão).

Em fevereiro, Kim pediu o divórcio de Kanye West, que também está na lista com um patrimônio de US$ 1,8 bilhões (R$ ). Além dos dividendos com a música, o rapper tem muito lucro com suas linhas de roupas.

Outra integrante do clã Kardashian que já havia figurado em listas de bilionários da Forbes foi a irmã de Kim, Kylie Jenner. Em 2018, ela foi apontada como a bilionária mais jovem no ranking das mulheres com um negócio próprio. Na época, ela tinha 21 anos.

Contudo, em 2020, a revista retirou o título após publicar um relatório acusando Jenner e a mãe dela, Kris Jenner, de mentirem sobre o patrimônio líquido da jovem e sobre os ganhos sobre sua linha de maquiagem, a Kylie Cosmetics. Segundo a revista, a empresária usou declarações fiscais falsas.

Na época, a Forbes estimou que Kylie tivesse menos do que US$ 900 milhões (R$ 4,8 bilhões, no câmbio da época). "Os negócios de Kylie são significativamente menores e menos lucrativos do que a família passou anos levando a indústria de cosméticos e os meios de comunicação, incluindo a Forbes, a acreditarem", afirmaram.

AS PESSOAS MAIS RICAS DO MUNDO

1 -Jeff Bezos (Amazon) - R$ 990 bilhões

2 - Elon Musk (Tesla) - R$ 844 bilhões

3 - Bernard Arnault e família (LVMH) - R$ 839 bilhões

4 - Bill Gates (Microsoft) - R$ 693 bilhões

5 - Mark Zuckerberg (Facebook) - R$ 542 bilhões

6 - Warren Buffett (Berkshire Hathaway) - R$ 537 bilhões

7 - Larry Ellison (Oracle) - R$ 520 bilhões

8 - Larry Page (Google) - R$ 511 bilhões

9 - Sergey Brin (Google) - R$ 497 bilhões