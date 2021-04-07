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Esclerose múltipla

Claudia Rodrigues está internada em hospital de Curitiba

Claudia disse que foi internada no hospital Marcelinho Champagnat, na sexta-feira (2), com muitas dores no corpo e principalmente no braço direito

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2021 às 08:30
A atriz Claudia Rodrigues
A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato
A atriz Claudia Rodrigues, 50, compartilhou nesta terça-feira (6) um vídeo nas redes sociais dizendo que está internada em um hospital, em Curitiba, após sentir dores no corpo e ter febre. Ela sofre há mais de 20 anos de esclerose múltipla -quando o sistema imune ataca o sistema nervoso central,
Claudia disse que foi internada no hospital Marcelinho Champagnat, na sexta-feira (2), com muitas dores no corpo e principalmente no braço direito. "Dói demais", disse a atriz. Claudia falou que vai fazer vários exames para descobrir o que tem.
A atriz agradeceu aos fãs, à médica e toda a equipe que a atendeu no hospital. "Muito obrigada pelas orações e por favor continuem orando por mim. Assim que eu tiver os resultados dos exames, eu volto para contar para vocês", disse a atriz.
No final do ano passado, a atriz esteve internada por mais de uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações de saúde. Ela passou mal no dia 29 de novembro e, para evitar contato com outras pessoas por causa da Covid, a atriz e sua assessora vieram de carro do Rio de Janeiro para a capital paulista.
No início de 2020, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

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No ano de 2000, Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro. Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco, nos Estados Unidos, e disse que a cirurgia havia sido fundamental para que seu quadro de saúde melhorasse.

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