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Saúde

Silvia Abravanel é internada após complicações da covid-19

'Valorize o ar que você respira e não tenha que implorar por ele', afirmou Silvia Abravanel ao postar vídeo nas redes sociais; assista

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:59
A apresentadora Silvia Abravanel, filha do dono do SBT, internada após complicações do novo coronavírus
A apresentadora Silvia Abravanel, filha do dono do SBT, internada após complicações do novo coronavírus Crédito: Instagram/@silviaabravanel
Uma das filhas de Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, teve de ser internada após complicações da covid-19. Em vídeo publicado nas redes sociais, Silvia Abravanel disse que piorou desde o último sábado, dia 3. "A saturação caiu muito. Dizem que do nono ao décimo segundo dia são os piores e aí realmente dei uma piorada de sábado para cá. Então, acabei vindo para o hospital, mas se Deus quiser logo logo sairei daqui. Estou super bem assistida e medicada", afirmou.
A filha de Silvio Santos relatou que chegou muito mal no hospital e implorando para conseguir respirar. "Essa doença não é brincadeira! Parem de fazer baile! Parem de fazer festa! Parem! Eu cheguei sem ar no hospital. Podem me chamar de grossa, do que quiserem, mas eu e minhas filhas estamos passando por isso", desabafou.
A apresentadora disse que jamais foi para confraternizações ou parques de diversão e que continua em isolamento social com a família. "Não é mais engraçado! Se você não tá nem aí com a sua vida, tudo bem. Mas respeite a vida dos outros e os profissionais de saúde", enfatizou.
Na gravação, Silvia Abravanel parece com o aparelho de oxigênio para ajudar na respiração por causa do coronavírus. "Valorize o ar que você respira e não tenha que implorar por ele. É, meus amores, to aqui agora graças a Deus conseguindo respirar melhor! Mas também to aqui pra implorar para que vocês fiquem em casa, implorar para que respeitem Deus! Não tá mais legal e nem engraçado. Tudo isso tá é muito sério e isso mata! Querem voltar a ter vida normal? Façam por merecer, ok?", escreveu na legenda.

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