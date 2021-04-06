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Pandemia

Recuperado da Covid, Casagrande alerta: 'Não significa que eu posso relaxar'

'Tem que continuar com o isolamento social, usando máscara, álcool em gel e esperando a vacina', alertou o comentarista

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 09:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 09:12
Walter Casagrande, comentarista esportivo da TV Globo
Walter Casagrande, comentarista esportivo da TV Globo Crédito: Reprodução Facebook
Walter Casagrande Jr. revelou no domingo, 4, que está curado da covid-19. Assintomático, o comentarista esportivo ficou isolado em sua casa, desde que testou positivo para doença, no dia 27 de março.
Em stories no seu perfil do Instgram, o ex-jogador do Corinthians revelou que fez novos exames neste fim de semana e foi constatado que não está mais com a doença.
Casagrande alertou que isso não é motivo para relaxar com os cuidados.

"Eu quero agradecer a todas as pessoas que, quando souberam que eu estava contaminado pela covid-19, me mandaram muitas energias positivas, muitos pensamentos positivos e muitas orações."

"Eu quero dizer que ontem [3] eu testei negativo. Eu segui todas as recomendações dos meus médicos, que seguem as recomendações da OMS", afirmou.
"Fiz todos os exames no hospital, inclusive uma tomografia no tórax. Não teve alteração alguma. Eles vieram aqui ontem, o pessoal do Hospital Albert Einstein, fizeram o teste e deu negativo. Isso não significa que eu posso relaxar", alertou Walter.
Casagrande finalizou o relato deixando uma mensagem de conscientização para os seguidores: "Tem que continuar com o isolamento social, usando máscara, álcool em gel, distanciamento e esperando a vacina. Isso é a coisa mais importante, nós temos que continuar seguindo essas recomendações. Muito obrigado e um beijo a todos".

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