Paulinho da Viola toma segunda dose da vacina contra novo coronavírus

Paulinho da Viola usou as redes sociais para comemorar a segunda dose que recebeu da vacina contra o novo coronavírus - a primeira foi em 4 de março.
"Hoje eu tomei a segunda dose da vacina. Graças aos profissionais comprometidos em salvar nossas vidas, ela chegou a tempo para mim. Infelizmente, não chegou a tempo para muitos outros", desabafou o músico no perfil dele no Instagram.
Paulinho da Viola também fez um apelo para os fãs que o seguem: "Peço que façam o melhor possível para proteger uns aos outros: usar máscara, evitar aglomerações, lavar as mãos e seguir as recomendações das autoridades sanitárias".
O cantor fez questão de ressaltar que não há tratamento precoce reconhecido para a covid-19. "Só temos as vacinas e os cuidados. Obrigado SUS, Instituto Butantã, Fiocruz e a todos os demais profissionais envolvidos nessa campanha fundamental", concluiu.