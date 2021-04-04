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Saúde

Paulinho da Viola toma segunda dose da vacina contra novo coronavírus

'Graças aos profissionais comprometidos em salvar nossas vidas, ela chegou a tempo para mim', declarou músico

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 15:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 abr 2021 às 15:48
O músico Paulinho da Viola, que tomou a segunda dose da vacina contra Covid-19
O músico Paulinho da Viola, que tomou a segunda dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Instagram/@paulinhodaviola
Paulinho da Viola usou as redes sociais para comemorar a segunda dose que recebeu da vacina contra o novo coronavírus - a primeira foi em 4 de março.
"Hoje eu tomei a segunda dose da vacina. Graças aos profissionais comprometidos em salvar nossas vidas, ela chegou a tempo para mim. Infelizmente, não chegou a tempo para muitos outros", desabafou o músico no perfil dele no Instagram.
Paulinho da Viola também fez um apelo para os fãs que o seguem: "Peço que façam o melhor possível para proteger uns aos outros: usar máscara, evitar aglomerações, lavar as mãos e seguir as recomendações das autoridades sanitárias".
O cantor fez questão de ressaltar que não há tratamento precoce reconhecido para a covid-19. "Só temos as vacinas e os cuidados. Obrigado SUS, Instituto Butantã, Fiocruz e a todos os demais profissionais envolvidos nessa campanha fundamental", concluiu.

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