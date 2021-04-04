Paulinho da Viola toma segunda dose da vacina contra novo coronavírus

O músico Paulinho da Viola, que tomou a segunda dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Instagram/@paulinhodaviola

Paulinho da Viola usou as redes sociais para comemorar a segunda dose que recebeu da vacina contra o novo coronavírus - a primeira foi em 4 de março.

"Hoje eu tomei a segunda dose da vacina. Graças aos profissionais comprometidos em salvar nossas vidas, ela chegou a tempo para mim. Infelizmente, não chegou a tempo para muitos outros", desabafou o músico no perfil dele no Instagram.

Paulinho da Viola também fez um apelo para os fãs que o seguem: "Peço que façam o melhor possível para proteger uns aos outros: usar máscara, evitar aglomerações, lavar as mãos e seguir as recomendações das autoridades sanitárias".