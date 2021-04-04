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Internado na UTI

Marido diz acreditar na recuperação de Paulo Gustavo e desmente 'fake news'

Médico tem sido vítima de notícias falsas sobre morte do humorista. Paulo Gustavo está intubado e usa um pulmão artificial para respirar devido ao agravamento do quadro de Covid-19

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 12:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2021 às 12:02
Thales Bretas ao lado de Paulo Gustavo
Thales Bretas ao lado de Paulo Gustavo Crédito: Instagram/paulogustavo31
Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, afirmou neste sábado (3) que acredita na recuperação do humorista, que está internado na UTI de um hospital carioca com Covid. Na sexta-feira (2), ele passou a respirar com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea).
O equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. Ele é usado, normalmente, apenas em pacientes muito graves, quando nem a ventilação mecânica, nem a pronagem estão dando conta.
"Eu falei que vamos ficar velhinhos juntos!!!", escreveu Bretas nas redes sociais ao publicar uma imagem dos dois envelhecidos. "É assim que vamos comemorar nossas bodas de ouro! Tenho certeza!!! Essa fase vai passar!!! E nós vamos ter mais essa história de superação pra contar, juntos! Só nos fortalece."
Ele também reclamou de quem está divulgando notícias falsas sobre uma suposta morte do marido. "Peço pra vocês não acreditarem em fake news, não espalharem notícias que não tenham certeza que sejam confiáveis", disse. "Eu e a assessoria de imprensa dele estamos sempre que podemos atualizando vocês de forma segura e honesta."
"Vamos ter fé, confiar em Deus e na cura", pediu. "Aproveito pra mandar também meu carinho e minha energia positiva a todos os que estão passando por essa situação, seja consigo mesmo ou com familiares! Manter a energia positiva é muito importante pra recuperação! O desespero só aflige e atrasa o tratamento."
"Sigamos confiantes na medicina e no conhecimento que essa doença tem nos trazido", prosseguiu. Ele também agradeceu à equipe de profissionais que tem atendido Paulo Gustavo no hospital. "Todos muito positivos, cuidadosos, carinhosos... isso faz toda a diferença pro paciente, com certeza, salva vidas e almas aflitas", disse.
"Acalentem seus corações, eu estou com o meu acalentado por um dia positivo nessa jornada que só quem vive sabe como é", lembrou. "Cuidem-se!! Esse vírus é muito perigoso, não me canso de repetir isso, evite ao máximo que ele chegue em suas casas!!! Usem máscaras, evitem aglomerações, o momento é reclusão até a imunização avançar e as coisas acalmarem."
A reclamação sobre as notícias falsas também foi endossada por Preta Gil, 46, amiga do humorista. "Paulo Gustavo está estável gente", escreveu ela. "Parem com fake news [notícias falsas] pelo amor de Deus. Vamos rezar, orar, pedir pela sua recuperação e pela de todos que lutam nesse momento pela vida."
A assessoria de imprensa de Paulo Gustavo confirmou ao F5 que ele segue com o mesmo quadro divulgado na noite de sexta-feira (2). O humorista está internado desde o dia 13 de março.

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