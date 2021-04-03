Pai de Paulo Gustavo pede orações pela recuperação do filho

Julio Marcos e o filho Paulo Gustavo Crédito: Instagram/juliomarcos

Julio Marcos, pai de Paulo Gustavo, 42, pediu nesta sexta (2), por meio das redes sociais, orações para a recuperação do filho, que está internado desde o dia 13 de março por causa de complicações da Covid-19.

"Paulo Gustavo está enfrentando uma árdua e dolorosa luta. Por isso, nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte num dia muito especial. Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente, muita energia", escreveu Julio Marcos.

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do ator, estado de saúde do humorista Paulo Gustavo se agravou nesta sexta-feira (2). Ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico.

Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. Ele é usado, normalmente, apenas em pacientes muito graves, quando nem a ventilação mecânica, nem a pronagem estão dando conta.

A equipe médica que está atendendo ao humorista diz que foi um reajuste terapêutico para ajudar a combater a doença. "Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar", afirmaram os profissionais em nota. "Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas."