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Saúde

Paulo Gustavo permanece internado em UTI em decorrência de complicações da Covid-19

Segundo último boletim médico, ator segue tendo 'evolução favorável no tratamento'

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 15:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 abr 2021 às 15:11
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Instagram/@paulogustavo31
Paulo Gustavo segue internado em UTI de um hospital no Rio de Janeiro devido a complicações do novo coronavírus. O ator deu entrada no local no dia 13 de março. No dia 22, ele teve de ser intubado.
De acordo com último boletim médico divulgado na quinta-feira, 1º de abril, ele segue "tendo evolução favorável no tratamento instituído para combate à Covid-19".
No domingo, 21, Paulo Gustavo começou a usar ventilação mecânica.
"Nas últimas 48h, o paciente apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada. A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente. A cada dia temos mais certeza da sua plena recuperação, cuja data ainda não é previsível", diz a equipe médica.
A assessoria de imprensa do ator ressalta que a família dele agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para a recuperação, assim como a de todos os que estão na mesma situação diante do coronavírus.
Na segunda-feira, 29, o marido de Paulo, Thales Bretas, publicou um vídeo no Instagram de um dos aniversários do ator. "Em breve estaremos assim, soprando velinhas e comemorando o renascimento do nosso amado", escreveu na legenda da imagem.

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