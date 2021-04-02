Paulo Gustavo permanece internado em UTI em decorrência de complicações da Covid-19

O humorista Paulo Gustavo Crédito: Instagram/@paulogustavo31

Paulo Gustavo segue internado em UTI de um hospital no Rio de Janeiro devido a complicações do novo coronavírus. O ator deu entrada no local no dia 13 de março. No dia 22, ele teve de ser intubado.

De acordo com último boletim médico divulgado na quinta-feira, 1º de abril, ele segue "tendo evolução favorável no tratamento instituído para combate à Covid-19".

No domingo, 21, Paulo Gustavo começou a usar ventilação mecânica.

"Nas últimas 48h, o paciente apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada. A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente. A cada dia temos mais certeza da sua plena recuperação, cuja data ainda não é previsível", diz a equipe médica.

A assessoria de imprensa do ator ressalta que a família dele agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para a recuperação, assim como a de todos os que estão na mesma situação diante do coronavírus.