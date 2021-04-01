Morre pai de Yudi Tamashiro vítima de complicações da Covid-19

O apresentador Yudi Tamashiro e o pai, Nelson Tamashiro, 56, pai do apresentador Yudi Tamashiro Crédito: Reprodução/Instagram

Nelson Tamashiro, 56, pai do apresentador Yudi Tamashiro, 28, morreu em decorrência das complicações da Covid-19, nesta quarta-feira (31). A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador.

Em nota, a família disse que, devido à pandemia, o velório será aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. "A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho".

Nelson havia sofrido uma parada cardíaca na noite de segunda-feira (15), por volta das 21h30. O pai do artista era hipertenso e estava internado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (45 km de SP).

A mãe Tânia Tamashiro e a irmã de Yudi também tiveram diagnóstico positivo para a doença. A mãe, que estava internada, deixou o hospital no dia 28 de março. A irmã não precisou ser internada.

No vídeo que o cantor e apresentador publicou, ele aparece do lado de fora de uma sala, esperando para rever a mãe. Ela passa pela porta numa cadeira de rodas, seguida por um grupo de enfermeiras e com os dizeres "eu venci a Covid-19" numa placa. Yudi então aplaude, abraça a mãe e diz que a ama.

"Deus continua ouvindo nossas orações e continua fazendo milagres", escreveu ele nas redes sociais, acompanhando a gravação.

Convertido há três anos pela igreja evangélica, hoje o ex-Bom Dia e Cia se dedica integralmente à vida religiosa. "Eu já cantei, dancei, apresentei, mas o meu lado espiritual foi sempre muito forte e agora chegou o momento que eu senti o chamado no meu coração. Senti Deus falando comigo: 'agora você já conquistou tudo que queria e vai usar sua história para ajudar outras pessoas'."

Yudi considera a mudança "um grande desafio" e afirma que álcool e sexo estão em seu passado. "Não estou bebendo, não estou transando, não estou fazendo nada. Estou esperando a vontade de Deus. É isso que escolhi para minha vida, é isso que está me fazendo bem", disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

O artista conta que passou por duas conversões. A primeira foi quando precisou passar três meses de repouso, por conta de uma lesão no nervo ciático. Logo após a recuperação, Yudi começou a cantar pagode, o que o fez se afastar novamente da religião.

"Da primeira vez, foi através da dor. Eu vi minha carreira indo por água abaixo, estava perdendo tudo e não tive outra saída a não ser entender que Deus e Jesus Cristo poderiam me levantar", disse. "Comecei a cantar pagode, e aí voltei para a noite, voltei a ficar com as meninas e a beber. Estava voltando para a vida que eu levava antes."

Foi então que o ex-apresentador considera que tudo mudou. Ele conta que percebeu que o novo Yudi não se encaixava mais nessa vida e decidiu encarar o que chama de sua nova missão. "Minha meta de vida é influenciar as pessoas e mostrar o verdadeiro caminho", disse.