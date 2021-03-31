Padre Marcelo Rossi ressurge musculoso e vira assunto nas redes sociais

O padre Marcelo Rossi, 53, chamou a atenção dos internautas nesta terça-feira (30). O nome dele foi parar nos trending topics, lista dos assuntos mais comentados do Twitter.
Tudo porque o religioso, que já sofreu com excesso de peso e depois levantou suspeitas de doença por causa da magreza excessiva, reapareceu bem mais musculoso do que antes. Em imagens publicadas por ele nas redes sociais, ele aparece com braços maiores e com o trapézio saltado.
"Óstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi 'Em busca do Shape Sagrado'", brincou uma internauta. "Gente, pelo amor de Deus, o padre Marcelo Rossi estava igual a um maracujá murcho no sol e agora tá uma geladeira frost free", comparou outro.
Rossi, que é formado em educação física e já confessou ter feito uso de esteroides no passado, ficou conhecido no final dos anos 1990 com o hit "Erguei as Mãos", com o qual frequentou diversos programas de TV na época. O religioso já declarou ter sofrido de depressão, período no qual engordou bastante.
Em entrevista ao Fantástico (Globo), em 2013, ele explicou a perda repentina de peso. Na época, ele afirmou que estava fazendo uma dieta com alface, cebolas e três hambúrgueres por dia. Na época, ele disse ter perdido cerca de 40 quilos, mas não se sentia magro.