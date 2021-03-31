Padre Marcelo Rossi ressurge musculoso e vira assunto nas redes sociais

Padre Marcelo Rossi ressurge 'marombado' e vira assunto nas redes sociais Crédito: Instagram/@padremarcelorossi

O padre Marcelo Rossi, 53, chamou a atenção dos internautas nesta terça-feira (30). O nome dele foi parar nos trending topics, lista dos assuntos mais comentados do Twitter.

Tudo porque o religioso, que já sofreu com excesso de peso e depois levantou suspeitas de doença por causa da magreza excessiva, reapareceu bem mais musculoso do que antes. Em imagens publicadas por ele nas redes sociais, ele aparece com braços maiores e com o trapézio saltado.

"Óstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi 'Em busca do Shape Sagrado'", brincou uma internauta. "Gente, pelo amor de Deus, o padre Marcelo Rossi estava igual a um maracujá murcho no sol e agora tá uma geladeira frost free", comparou outro.

Ostia ou whey?

Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi "Em busca do shape sagrado" pic.twitter.com/k2QVgjMMzx — Lia (@lia_alvesss) March 30, 2021

Até o Padre Marcelo Rossi meteu o shape e eu não, aí é foda pic.twitter.com/HKcjrLJUiJ — keké do bola fora (@kekehumilde) March 30, 2021

"O Padre Marcelo Rossi do Zack Snyder não existe, ele não pode te abençoar"



Padre Marcelo Rossi do Zack Snyder: pic.twitter.com/jVpUk5uFji — DC da Depressão (@Dc_da_depressao) March 30, 2021

Rossi, que é formado em educação física e já confessou ter feito uso de esteroides no passado, ficou conhecido no final dos anos 1990 com o hit "Erguei as Mãos", com o qual frequentou diversos programas de TV na época. O religioso já declarou ter sofrido de depressão, período no qual engordou bastante.