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BBB 21: Sarah diz que 'errou, mas foi tentando acertar' no reality

Ex-BBB torce para Gilberto e ainda não sabe se quer contato com Rodolffo

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2021 às 11:36
A ex-BBB Sarah no Mais Você
A ex-BBB Sarah no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo
Sarah esteve no programa Mais Você nesta quarta-feira (31) e afirmou que foi errada em relação a Juliette. "Tentei ser fiel aos meus sentimentos, infelizmente julguei e fui contra a pessoa errada", explicou, "por motivos que eu fantasiei na minha cabeça".
A ex-participante foi eliminada nesta terça-feira (30), tendo sido indicada em uma das votações mais tensas do BBB 21. Ela disse que chamou Camilla de Lucas para continuar o voto aberto para ninguém desconfiar de combinação, mas não esperava que seus amigos a "apunhalassem pelas costas".
A consultora de marketing afirmou que o G3, composto por ela, Gilberto e Juliette, era muito unido, e que as brigas entre os três partiram muito mais dela do que do ecônomo, e que sente ele e a advogada tem uma conexão.
"Se eu não tivesse falado as coisas que eu falei, eu não estaria sendo verdadeira", conta. "Errei tentando acertar", continua sobre ter se afastado de Juliette. Ela ainda afirma que a maquiadora se tornou uma opção de voto por perder a confiança nela.
Ao ver a reação de Gilberto com a sua saída, Sarah se emocionou. "Dá um desespero de ver ele sofrendo", fala, "a culpa foi minha, a única errada fui eu". Por fim, ela diz que sua torcida é para Gil, e teceu muitos elogios para seu amigo.
Sobre sua relação com Rodolffo, a ex-BBB diz que irá decidir com o passar do tempo se continuará uma relação ou não, poque ainda está muito magoada. "Ele pode não lembrar, mas eu falei sim para ele", explicou sobre a indicação de Gil ao paredão.

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Sobre o voto em Viih Tube, que também teve grande repercussão na casa, a consultora de marketing afirmou que era uma estratégia de jogo para que Caio e Rodolffo não fossem juntos ao paredão. Ela diz que a conversa que teve com o cantor sertanejo foi em "um momento que eu estava muito tensa".
Ana Maria Braga, 71, perguntou então se ela tinha algum interesse romântico por Rodolffo, e ela afirmou que as cantadas que dava tanto no sertanejo quanto em Arthur eram brincadeiras. "Você viu como tava esse elenco? Sou solteira a cinco anos", falou enquanto ria. "É muito homem lindo!".
A apresentadora falou sobre as questões da ex-participante com Juliette. Sarah respondeu que para ela, a maquiadora voltava todas as situações para si: "Às vezes não precisamos comparar tudo com o que aconteceu na nossa vida", explica, "pode ser que seja o jeito dela, e eu julguei isso".
Porém, ela diz que não retira o que disse, porque estava sendo verdadeira com seus sentimentos. "Se eu entendi a Carla, porque não poderia entender a Juliette que era muito mais minha amiga?", reflete. Por fim, afirma que precisa rever as cenas para entender onde errou.

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