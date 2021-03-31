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BBB 21

Fiuk descobre que usava sabonete dos colegas há mais de 60 dias

Cantor optou por guardar cigarros em caixa individual dada pela produção

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2021 às 09:39
BBB 21: o brother Fiuk
BBB 21: o brother Fiuk Crédito: TV Globo/Reprodução
Fiuk fez uma descoberta bastante inusitada na madrugada desta terça-feira (30) no BBB 21 (Globo). O ator e cantor virou alvo de piadas dos colegas de confinamento ao revelar que não sabia que o sabonete que ele usava no banho desde o começo do programa, em 25 de janeiro, era de outra pessoa.
"A gente precisa pegar um sabonete novo, né? Legal lembrar de casa e tals, mas... Vocês já tomaram banho aqui hoje?", perguntou aos colegas do quarto colorido.
Os outros participantes, sem entender do que ele estava falando, ficaram em silêncio. Até que Camilla de Lucas quis entender melhor: "Primeiro, calma, qual sabonete você está falando?". "Estou usando um restinho", afirmou Fiuk.
"Você achou que o sabonete era coletivo, meu amor?", questionou João Luiz. "Está há 60 dias usando sabonete dos outros (risos)"
O filho de Fábio Jr. então revelou que não sabia onde ele poderia pegar um novo sabonete, fazendo os demais caírem na gargalhada. "Ele enfiando sabonete no 'rabo' e depois eu passando no rosto (risos)", comentou Camilla.
Os colegas contaram que ele poderia pegar sabonetes novos na despensa e que devia guardá-los em uma caixinha que havia sido dada pela produção. No entanto, Fiuk usava o objeto para guardar cigarros.
"É para guardar o sabonete na caixinha que você guarda cigarros, é sério", contou João. "Estamos dormindo juntos, vamos pegar a escova de dente do Fiuk", brincou Camilla.

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