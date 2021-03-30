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Aprenda o passo a passo para fazer o delineado de Juliette, do BBB 21

O traço preciso na make dos olhos é um dos pontos que mais faz sucesso no reality show

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:12

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:12
Juliette Freire
Juliette Freire faz um delineado perfeito Crédito: Reprodução/ @juliette.freire
A maquiadora Juliette Freire, participante do 'BBB 21', movimenta a web com seu delineado perfeito. O traço preciso na make dos olhos é um dos pontos que mais faz sucesso no programa. Juliette capricha no seu delineado e também mostra sua habilidade com outras participantes. Ela já maquiou Sarah e Thais.
O maquiador Heyd Tex, do Camarim Tex, conta que para fazer o delineado perfeito o ideal é utilizar o pincel adequado no formato do olho para não deixar o olhar caído. "Com relação à postura, sugiro inclinar a cabeça um pouco para trás para ter maior visibilidade da pálpebra móvel".
Juliette Freire
Juliette Freire se maquiando no BBB 21 Crédito: Reprodução/ @juliette.freire
Caso aconteça de fazer um traço mais grosso e outro mais fino, é possível consertar. "Se for um traço mais fino é mais fácil pois pode engrossar até que os dois fiquem na mesma proporção. No caso de um traço mais grosso, utilize um pincel de precisão com um pouco de base e refaça a cobertura mantendo a tonalidade da pele. Outra dica seria o auxílio de um cotonete, não esquecendo de retocar a parte onde foi limpa", diz o maquiador.
Veja o passo a passo para fazer o delineado igual de Juliette. 
1 -  Comece traçando uma linha a partir do canto externo do olho em direção ao final da sua sobrancelha.
2 - Depois, faça um traço a partir do topo da linha para o centro da sua pálpebra. É nesse momento que você define a espessura do delineado de gatinho. 
3 - Marque a espessura desejada e estique a linha em direção ao canto interno do seu olho.
4 - Em seguida, passe o delineador bem rente a raiz dos cílios, preenchendo o traço da parte mais interna do olho até o canto externo.
5 -  Preencha o contorno do traço de gatinho.
6 - Se quiser destacar ainda mais o olhar, faça o uso de uma máscara para cílios.

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