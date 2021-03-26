10 lançamentos de perfumes para usar no outono

Lacoste L.12.12 Blanc

O Eau de Parfum é um convite para viver intensamente a alegria de cada momento. Unindo a exuberância floral da tuberosa, a explosão de alegria da pimenta rosa e a calidez do patchouli e da madeira de caxemira, a fragrância evoca a determinação feminina em sua composição impactante, que dura o dia inteiro na pele. O perfume é um floral amadeirado. Preço: R$ 139,90

O lançamento masculino de O Boticário é uma fragrância intensa e marcante, de excelente performance e que tem a assinatura de Alberto Morillas, perfumista espanhol responsável pela criação de mais de 250 perfumes de marcas internacionais nos últimos 20 anos. A fragrância mais refrescante da linha Malbec é resultado da alquimia entre notas amadeiradas do Sândalo e do Musgo de Carvalho com notas marinhas Aquozone, uma molécula sintética que garante um frescor aquático potente e notas minerais muito modernas – trazendo toda a sinestesia da cor azul. Preço: R$164,90

A nota da clássica rosa é surpreendentemente inspirada pelo toque frutado da essência de tangerina, acrescentando brilho à composição, enquanto o luminoso cassis, com suas nuances verdes, potencializa a assinatura da fragrância. As notas de fundo são compostas pela madeira de cedro e pela sensualidade do âmbar branco, que trazem à tona uma elegância contemporânea e aerodinâmica. É vendido na Sephora. Preço: R$ 599

Primeiro lançamento em fragrância da marca, o Eau de Toilette é o detalhe que faltava para completar a rotina de cuidados diários do homem que gosta dos produtos da Keune. Um perfume autêntico e com um toque de sensualidade, que prolonga a sensação de bem-estar. Produzido com notas de eucalipto, cardamomo, sândalo, cedro, madeira e couro. Preço: R$329,90

O lançamento da marca se inspira na coragem existente em cada mulher e celebra a liberdade de se desamarrar das demandas impostas, para traçar seus próprios caminhos. A fragrância é uma interpretação única do chipre brasileiro com a combinação da inédita flor da metamorfose, que se une à notas frutais de cassis e amora, com a potência do patchouli e a preciosa pripioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. Preço: R$ 144,90

O lançamento aposta no toque adocicado do praliné, na ousadia da íris e na sensualidade da jasmim para convidar a mulher a se colocar em primeiro lugar e mudar o mundo, inspirando outras mulheres a fazerem o mesmo. O perfume é madeira floral. Preço: 59,90

O perfume traz um coquetel do limão italiano e a tangerina com suas folhas verdes evocando a seiva e um ímpeto desafiador da pimenta rosa. Tem também o frescor herbal da lavanda em torno de uma nota afrodisíaca de cardamomo, além de uma inesperada base de flor de laranjeira e neroli. O patchouli é casado com a madeira de cedro e o sândalo. Preço: R$ 659

O perfume é um aroma sem gênero muito atual, que celebra a infinita liberdade da autoexpressão. Uma fragrância vegan, composta por óleo de laranja orgânico, encerrada num frasco de vidro reciclável. Preço: R$ 399

O Eau de Toilette tem uma fragrância fresca e feminina, com notas de morangos silvestres, pétalas violetas aveludadas e acabamentos com uma mistura luminosa de gardênia e jasmim. Os acordes brancos de bétula e cedro adicionam intensidade. Preço: R$ 399