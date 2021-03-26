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10 lançamentos de perfumes para usar no outono

Já que estamos na quarentena, as novidades de perfumaria podem ser compradas sem sair de casa

Publicado em 26 de Março de 2021 às 02:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

26 mar 2021 às 02:00
Mulher borrifando pefrume no corpo
A dica é aplicar o perfume em áreas como o punho, pescoço e atrás das orelhas Crédito: shutterstock
O jeito de escolher a fragrância é muito particular. Com a chegada do outono, diversas marcas apresentam seus lançamentos. Tem opções para os homens e para as mulheres. Destaque para as notas amadeiradas, combinações inusitadas e o uso de ingredientes da biodiversidade brasileira. Depois que escolher o seu preferido, a dica é aplicar em áreas como o punho, pescoço e atrás das orelhas. E já que estamos na quarentena, é possível comprar as novidades pelos sites, tudo sem sair de casa. 

Lacoste L.12.12 Blanc

O Eau de Parfum é um convite para viver intensamente a alegria de cada momento. Unindo a exuberância floral da tuberosa, a explosão de alegria da pimenta rosa e a calidez do patchouli e da madeira de caxemira, a fragrância evoca a determinação feminina em sua composição impactante, que dura o dia inteiro na pele. O perfume é um floral amadeirado. Preço: R$ 139,90 
O lançamento masculino de O Boticário é uma fragrância intensa e marcante, de excelente performance e que tem a assinatura de Alberto Morillas, perfumista espanhol responsável pela criação de mais de 250 perfumes de marcas internacionais nos últimos 20 anos. A fragrância mais refrescante da linha Malbec é resultado da alquimia entre notas amadeiradas do Sândalo e do Musgo de Carvalho com notas marinhas Aquozone, uma molécula sintética que garante um frescor aquático potente e notas minerais muito modernas – trazendo toda a sinestesia da cor azul. Preço: R$164,90 
A nota da clássica rosa é surpreendentemente inspirada pelo toque frutado da essência de tangerina, acrescentando brilho à composição, enquanto o luminoso cassis, com suas nuances verdes, potencializa a assinatura da fragrância. As notas de fundo são compostas pela madeira de cedro e pela sensualidade do âmbar branco, que trazem à tona uma elegância contemporânea e aerodinâmica. É vendido na Sephora. Preço: R$ 599 
Primeiro lançamento em fragrância da marca, o Eau de Toilette é o detalhe que faltava para completar a rotina de cuidados diários do homem que gosta dos produtos da Keune. Um perfume autêntico e com um toque de sensualidade, que prolonga a sensação de bem-estar. Produzido com notas de eucalipto, cardamomo, sândalo, cedro, madeira e couro. Preço: R$329,90 
O lançamento da marca se inspira na coragem existente em cada mulher e celebra a liberdade de se desamarrar das demandas impostas, para traçar seus próprios caminhos. A fragrância é uma interpretação única do chipre brasileiro com a combinação da inédita flor da metamorfose, que se une à notas frutais de cassis e amora, com a potência do patchouli e a preciosa pripioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. Preço: R$ 144,90
O lançamento aposta no toque adocicado do praliné, na ousadia da íris e na sensualidade da jasmim para convidar a mulher a se colocar em primeiro lugar e mudar o mundo, inspirando outras mulheres a fazerem o mesmo. O perfume é madeira floral. Preço: 59,90
O perfume traz um coquetel do limão italiano e a tangerina com suas folhas verdes evocando a seiva e um ímpeto desafiador da pimenta rosa. Tem também o frescor herbal da lavanda em torno de uma nota afrodisíaca de cardamomo, além de uma inesperada base de flor de laranjeira e neroli. O patchouli é casado com a madeira de cedro e o sândalo. Preço: R$ 659
O perfume é um aroma sem gênero muito atual, que celebra a infinita liberdade da autoexpressão. Uma fragrância vegan, composta por óleo de laranja orgânico, encerrada num frasco de vidro reciclável. Preço: R$ 399
O Eau de Toilette tem uma fragrância fresca e feminina, com notas de morangos silvestres, pétalas violetas aveludadas e acabamentos com uma mistura luminosa de gardênia e jasmim. Os acordes brancos de bétula e cedro adicionam intensidade. Preço: R$ 399
Inspirado na icônica camisa polo, o perfume tem cinco aromas únicos. Uma fragrância pura e elegante que oferece uma sensação de limpeza e frescor. O perfume é clássico e suave. É um amadeirado floral, com cardamomo e harmonização aveludada. Tem notas de nardo que dão toda a diferença. Preço: R$ 299 

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