Aprenda a cuidar do cabelo grisalho e branco

A atriz Samara Felippo asusmiu os cabelos grisalhos recentemente Crédito: Reprodução/ @sfelippo

As mulheres estão assumindo os fios brancos cada vez mais jovens. Muitas deixaram de pintar os fios e assumiram os cabelos grisalhos ou brancos. A onda prateada é protagonizada por mulheres de personalidade forte e que têm um discurso pautado pela pacífica aceitação da passagem do tempo. Entre essas mulheres estão algumas famosas, de diversas idades, como Preta Gil, Glória Pires, Astrid Fontenelle e Samara Felippo.

A hairstylist Ana Paula Leite, do Be Spa Urbano, explica que o cabelo grisalho é basicamente envelhecido. "Por conta disso, os fios já perderam algumas propriedades que precisam ser repostas. Ele possui cutículas mais abertas e consequentemente é mais poroso. Além disso, sofre com a falta de lipídios, de hidratação, o que torna menos saudável, brilhoso e mais sensível".

Cabelos grisalhos

Porém, ao deixar os fios nessas tonalidades, é preciso ter alguns cuidados. "Como manter uma rotina de hidratação e nutrição uma vez por semana e ter cuidados básicos. As principais vitaminas que previnem o aspecto envelhecido são a vitamina A e a vitamina E. Elas geralmente são encontradas em produtos que contenham tocoferol (consultar rótulo) e são indispensáveis", diz Ana.

Cabelo saudável

Roberta Gomes, do Hair Concept, conta que para manter os fios de maneira saudável tem que ter muita nutrição, hidratação e distância de tratamentos à base de queratina. "Altere a rotina de cuidados com os cabelos para acomodar as diferentes texturas. Mude o xampu e o condicionador regular para uma fórmula hidratante que ofereça umidade para nutrir os fios, como o xampu hidratante e as máscaras nutritivas", diz.

Ela conta que as vitaminas fortalecem os fios, enquanto hidrata, sela e nutre garantindo brilho e emoliência, prevenindo a quebra. "O segredo para ter uma aparência fantástica é manter seus cabelos saudáveis e brilhantes", diz Roberta.

Lavagem dos fios grisalhos

A higienização dos fios deve acompanhar o estilo de vida e as necessidades do couro cabeludo. "É sempre importante manter o couro cabeludo limpo e saudável. Recomendo dias alternados ou sempre que sentir que a raiz está oleosa", orienta Roberta Gomes.

Ana Paula Leite conta que a quantidade de lavagens depende do tipo de cabelo . "Quem tem fios secos ou ressecados deve apostar em menos lavagens, já que a produção da proteção natural do couro cabeludo, que ajuda na hidratação, costuma ser mais lenta. Por isso, o recomendado é lavar o cabelo em dias alternados ou até três vezes na semana. Já quem tem o cabelo oleoso, pode lavar a partir de quatro vezes na semana", diz.