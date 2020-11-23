Acolheu ao grisalho? Saiba como cuidar dos fios brancos

Os cabelos grisalhos vêm conquistando cada vez mais adeptos, sejam homens ou mulheres. No caso delas, o que antes era tido como descuido, agora ganha um quê de modernidade e acolhimento ao natural.
A maquiadora e colunista da Revista.ag Aline Bretas conta que resolveu aderir aos fios grisalhos por estar um pouco cansada de pintar o cabelo constantemente, embora goste muito de mudar. Eu queria muito ver como era o meu cabelo natural e também fui muito influenciada digitalmente ao ver mulheres assumindo e ficando lindas, diz.
A gente tem aquele mito de achar que o cabelo branco envelhece e, quando eu comecei a ver que não envelhecia as mulheres que eu admirava, isso foi me empoderando. Além disso, minha mãe também parou de pintar e eu vi muita beleza nela com os fios brancos naturais. Isso me ajudou bastante também, complementa.
Ela acredita que mais gente tem aderido aos fios grisalhos porque a mulher vem se libertando desse padrão que exige que elas estejam com o cabelo pintado pela jovialidade. O cabelo branco sempre foi ligado ao desleixo e ao envelhecer e agora é como se essa adesão dissesse pra nós que não precisamos ser jovens pra sempre, pontua.
É muito libertador e muito gostoso a gente se reconhecer bonita independente da cor de um cabelo, finaliza.
Como cuidar dos fios brancos
A cabeleireira e especialista em cor e cachos Alana Diniz explica que o cabelo grisalho é, basicamente, um cabelo envelhecido, por conta disso, os fios já perderam algumas propriedades que precisam ser repostas. Ele não tem mais aquela mesma sedosidade, já tem cutículas mais abertas e consequentemente é um cabelo mais poroso. Além disso, ele sofre com a falta de lipídios, de hidratação, que são as propriedades que deixam nosso cabelo mais bonito, saudável, brilhoso, pontua
Por isso, a pessoa que opta por deixar o cabelo grisalho natural precisa se atentar a sempre manter a nutrição do cabelo, além da hidratação. Manter uma rotina de hidratação e nutrição uma vez por semana e ter cuidados básicos está entre as principais dicas, destaca a cabeleireira.
Alana também deu algumas dicas para as dúvidas mais comuns de quem resolve dar uma chance aos fios brancos:
Conte com ajuda profissional
As principais vitaminas que previnem o envelhecimento são a vitamina A e a vitamina E. Elas geralmente são encontradas em produtos que contenham tocoferol (consultar rótulo) e são indispensáveis para combater o aspecto de cabelo envelhecido.
Para os fios não ficarem amarelados, o indicado é usar um shampoo matizador, utilizado por quem quer deixar o branco mais prateado ou mais acinzentado. A dica vale até mesmo para quem simplesmente quer deixar natural. O shampoo também é válido, já que o óleo produzido pelo próprio couro cabeludo tende a amarelar um pouco o cabelo.
O cabelo branco é mais sensível, por isso que ele tende ser mais rebelde. Às vezes, ele não adere aos cachos, por exemplo. Nesse caso, vale usar um óleo de reparação caso o cabelo esteja com muito frizz.
Por se tratar de um cabelo mais sensível, é válido investir em um óleo protetor térmico em caso de uso de uma ferramenta térmica - como chapinha, secador e babyliss. A proteção solar também é importante, ter um leave-in ou um óleo protetor vai ajudar a proteger do dano do sol e do vento.
Além de todo o cuidado cotidiano, visite o cabeleireiro regularmente para avaliar a saúde dos fios e realizar tratamentos mais intensos de hidratação.