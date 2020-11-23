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Orgulho grisalho

Acolheu ao grisalho? Saiba como cuidar dos fios brancos

Muita gente aproveitou a quarentena para abrir mão das tintas, mas os cuidados com os fios grisalhos ainda são pouco falados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 06:01

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 06:01

Mulheres assumem cabelo grisalho
Cada vez mais mulheres assumem cabelo grisalho Crédito: Reprodução Pinterest
Os cabelos grisalhos vêm conquistando cada vez mais adeptos, sejam homens ou mulheres. No caso delas, o que antes era tido como descuido, agora ganha um quê de modernidade e acolhimento ao natural.
A maquiadora e colunista da Revista.ag Aline Bretas conta que resolveu aderir aos fios grisalhos por estar um pouco cansada de pintar o cabelo constantemente, embora goste muito de mudar. Eu queria muito ver como era o meu cabelo natural e também fui muito influenciada digitalmente ao ver mulheres assumindo e ficando lindas, diz.
A gente tem aquele mito de achar que o cabelo branco envelhece e, quando eu comecei a ver que não envelhecia as mulheres que eu admirava, isso foi me empoderando. Além disso, minha mãe também parou de pintar e eu vi muita beleza nela com os fios brancos naturais. Isso me ajudou bastante também, complementa.
Ela acredita que mais gente tem aderido aos fios grisalhos porque a mulher vem se libertando desse padrão que exige que elas estejam com o cabelo pintado pela jovialidade. O cabelo branco sempre foi ligado ao desleixo e ao envelhecer e agora é como se essa adesão dissesse pra nós que não precisamos ser jovens pra sempre, pontua.
É muito libertador e muito gostoso a gente se reconhecer bonita independente da cor de um cabelo, finaliza.

Como cuidar dos fios brancos

A cabeleireira e especialista em cor e cachos Alana Diniz explica que o cabelo grisalho é, basicamente, um cabelo envelhecido, por conta disso, os fios já perderam algumas propriedades que precisam ser repostas. Ele não tem mais aquela mesma sedosidade, já tem cutículas mais abertas e consequentemente é um cabelo mais poroso. Além disso, ele sofre com a falta de lipídios, de hidratação, que são as propriedades que deixam nosso cabelo mais bonito, saudável, brilhoso, pontua
Por isso, a pessoa que opta por deixar o cabelo grisalho natural precisa se atentar a sempre manter a nutrição do cabelo, além da hidratação. Manter uma rotina de hidratação e nutrição uma vez por semana e ter cuidados básicos está entre as principais dicas, destaca a cabeleireira.
Alana também deu algumas dicas para as dúvidas mais comuns de quem resolve dar uma chance aos fios brancos:

Conte com ajuda profissional

As principais vitaminas que previnem o envelhecimento são a vitamina A e a vitamina E. Elas geralmente são encontradas em produtos que contenham tocoferol (consultar rótulo) e são indispensáveis para combater o aspecto de cabelo envelhecido.
Para os fios não ficarem amarelados, o indicado é usar um shampoo matizador, utilizado por quem quer deixar o branco mais prateado ou mais acinzentado. A dica vale até mesmo para quem simplesmente quer deixar natural. O shampoo também é válido, já que o óleo produzido pelo próprio couro cabeludo tende a amarelar um pouco o cabelo.
O cabelo branco é mais sensível, por isso que ele tende ser mais rebelde. Às vezes, ele não adere aos cachos, por exemplo. Nesse caso, vale usar um óleo de reparação caso o cabelo esteja com muito frizz.
Por se tratar de um cabelo mais sensível, é válido investir em um óleo protetor térmico em caso de uso de uma ferramenta térmica - como chapinha, secador e babyliss. A proteção solar também é importante, ter um leave-in ou um óleo protetor vai ajudar a proteger do dano do sol e do vento.
Além de todo o cuidado cotidiano, visite o cabeleireiro regularmente para avaliar a saúde dos fios e realizar tratamentos mais intensos de hidratação.

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