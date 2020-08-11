Confira 7 dicas para manter os cabelos saudáveis no dia a dia

A alimentação equilibrada é outro fator que interfere na beleza capilar. Crédito: Adobe Stock

Para quem deseja manter os cabelos bonitos e saudáveis, é indispensável apostar em uma alimentação equilibrada e usar produtos apropriados. Além disso, mudar alguns hábitos pode interferir positivamente na aparência dos fios, como incluir a hidratação capilar na rotina e alterar as frequências de lavagem e de uso do secador. A dica para as pessoas que enfrentam problemas com caspa e queda de cabelo, por exemplo, é procurar uma orientação médica.

De acordo com a dermatologista Juliana Amancio, alguns erros cometidos diariamente prejudicam a saúde dos cabelos, como esfregá-los com a toalha de banho quando estão molhados e secá-los em altas temperaturas. "Além disso, é muito frequente as mulheres lavarem os fios com demasiada frequência, usarem muito shampoo seco e deixarem de passar produtos que protegem do calor, esquecendo do protetor solar adequado para os cabelos", ressalta.

A especialista destaca ainda que é fundamental identificar as características do cabelo antes de comprar os produtos específicos. "Essa seleção evita que as pessoas não tenham depois a sensação de peso nos fios, ou percebam piora no frizz", exemplifica.

Segundo ela, a alimentação equilibrada é outro fator que interfere na beleza capilar. "Os alimentos e a água fornecem nutrientes para os fios, melhorando a qualidade e deixando-os mais bonitos e saudáveis", explica.

Segundo a empresária e farmacêutica Ariane Delevedove, a linha capilar da Rede Farmes conta com mais de 60 produtos para diversos tipos de cabelos Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Bem Cuidar

Atualmente, com mais de 60 itens capilares, a Rede Farmes apresenta a linha capixaba Bem Cuidar, voltada para o tratamento de diversos tipos de cabelos. "A qualidade dos produtos e a acessibilidade de preços são alguns dos principais diferenciais da nossa linha. Atualmente, os segmentos de cachos e de nutrição intensa são os preferidos do público feminino", ressalta a empresária e farmacêutica Ariane Delevedove.

Segundo ela, a empresa se prepara para lançar em breve novos produtos. "Estamos trabalhando com novidades na linha capilar, além de dermocosméticos e vitaminas", acrescenta Ariane. Além da produção no Espírito Santo, a empresa conta com a fabricação de qualidade em outros estados, incluindo Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Os produtos da linha Bem Cuidar são vendidos somente nas lojas da Rede Farmes nos municípios capixabas.

Cronograma capilar

Com propriedades e periodicidade de uso distintos, os produtos de reconstrução, hidratação e nutrição tornam-se indispensáveis na rotina de cuidados com os cabelos. "A hidratação deve ser feita em qualquer tipo de cabelo, pois devolve água aos fios, deixando-os macios, flexíveis e com movimento. A frequência deve ser uma vez por semana", orienta Juliana Amancio.

Para quem reclama que está com os cabelos armados e com frizz após processos químicos, a nutrição ajuda a repor o óleo em volta dos fios. "Produtos com essa finalidade são indicados principalmente para cabelos cacheados, pois ajuda a defini-los melhor. A aplicação deve ser feita a cada 15 dias. E, para os fios sensíveis, a reconstrução tem a função de devolver massa e proteína. Se os danos forem leves, a aplicação deve ser feita uma vez por mês. Vale intercalar semanalmente com a hidratação, caso os danos sejam médios ou severos", finaliza a dermatologista Juliana Amancio.

Rede Farmes | Linha Capilar

Confira 7 dicas para manter os cabelos saudáveis

Oleosidade controlada Use o shampoo ideal para o seu tipo de cabelo. Massageie primeiro a raiz e depois espalhe o produto nos fios. Faça esfoliação do couro cabeludo com o pré-shampoo, ao menos uma vez por semana. Aposte na hidratação dos fios semanalmente. Não durma com os cabelos molhados ou úmidos. Tente organizar o tempo para lavá-los o mais cedo possível para que possam secar naturalmente. Aposte no uso do secador longe dos fios. Evite lavar os fios com água quente. O processo de lavagem é mais saudável com a água fria, ou no máximo morna. Para quem tem cabelos oleosos, é melhor não passar as mãos nos fios com frequência, além de evitar a escovação excessiva. Vale ainda usar os cabelos soltos. Acessórios como lenços, toucas e chapéus podem atrapalhar a ventilação do couro cabeludo, favorecendo a oleosidade.