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Reality show

'BBB 21': Sarah Andrade é eliminada com 76,76% dos votos

Paredão entre Juliette, Rodolffo e Sarah é o segundo com mais votos da história do BBB

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:28

Publicado em 

31 mar 2021 às 09:28
BBB21: Sarah é a oitava eliminada do programa
BBB21: Sarah é a oitava eliminada do programa Crédito: Globo
O nono Paredão do BBB 21 não acabou bem para Sarah Andrade. A sister, que chegou a ironizar a pandemia antes de entrar no reality, foi eliminada com 76,76% dos votos. Juliette e Rodolffo continuam no jogo após receberem 1,24% e 22% dos votos, respectivamente.
E o paredão desta semana entrou para a história do reality. Segundo o Gshow, com mais de 654 milhões de votos, a berlinda se tornou a segunda com mais votos de todas as edições do Big Brother Brasil. A primeira continua sendo o 10º Paredão do BBB20, que alcançou a marca de 1.532.944.337 votos, com a disputa pela permanência no jogo entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez.
Chegando a ser uma das favoritas em alguns momentos do jogo, Sarah viu sua popularidade mudar ao quebrar a amizade com Juliette e por ironizar a pandemia do novo coronavírus durante uma conversa em uma festa com Arthur. A declaração foi feita no dia em que o Brasil contabilizou mais de três mil mortes em 24 horas em decorrência do Covid-19.
Fora do jogo, ela revelou a Thiago Leifert o que acredita ter sido o motivo da eliminação: "Acho que o jogo subiu para a cabeça. Até já comentei com o Gil algumas vezes. Acho que real subiu para a cabeça. Quando a gente vê que está indo muito certo, muito bem, subiu para a cabeça, e eu comecei a querer jogar demais. Antes estava indo com o coração."
Ao saber sobre a quebra no G3 (formado por ela, Juliette e Gil), Sarah completa: "Acho que eu tive medo da pessoa errada".
Após Tiago Leifert anunciar o resultado, Gilberto ficou em choque com a saída da amiga e pediu desculpas a ela. Aos prantos, na área externa da casa, Gilberto disse: "Eu não vou aguentar, não". Ele foi consolado por João.
Ao deixar a casa, a sister recebeu aplausos dos confinados. Nesta quarta-feira (31), Sarah terá ainda um bate-papo com Ana Maria Braga, na TV Globo, e outro com Bruno de Lucca e Vivian, no Multishow.
*Com informações do Estadão e do GShow.

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