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BBB 21: Rodolffo é chamado de 'homofóbico' por Thelma Assis

Vencedora do BBB 20 quer que sertanejo seja eliminado

Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:44
BBB 21: Rodolffo na área externa da casa
BBB 21: Rodolffo na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Vencedora da edição 20 do BBB, a médica Thelma Assis, 36, já sabe quem ela quer que saia no Paredão desta terça-feira (30) entre Juliette, Rodolffo e Sarah.
Pelas redes sociais, ela movimentou os internautas ao se referir a Rodolffo como "homofóbico". Em uma conversa com Fiuk na última semana, Rodolffo fez piada com relação ao vestido que ele usava e causou polêmica. Mesmo assim ele encarou um Paredão e voltou dele.
No Twitter de Thelma, houve quem a apoiasse após a crítica. "Nojo de homofóbico", postou um seguidor. "Não tem outro nome a não ser homofobia e machismo", disse outro.
Porém, houve quem a criticasse. "O cara foi super falso com ele, e Rodolffo é obrigado a aplaudir pra não ser tachado de homofóbico. Tenha dó! Ranço não é homofonia", escreveu uma seguidora.
A noite de segunda-feira (29) foi marcada pelo Jogo da Discórdia e por mais discussões entre o sertanejo, Gilberto e Sarah. Enquanto o cantor acusa ambos de terem sido traidores, Sarah defende que não poderia ter revelado o voto de Gil nele por amizade.
No jogo, os participantes tinha de dar placas para os colegas de confinamento. Eles indicaram quem bloqueariam da convivência e quem consideravam caça likes da casa.
Rodolffo recebeu cinco de placas de bloqueado, seguido de Juliette e Sarah que empataram com três indicações. Na votação do maior caça likes da casa, Juliette recebeu quatro votos, seguida de Camilla de Lucas e Arthur que empataram com dois. João Luiz, Thaís e Viih Tube não foram citados na dinâmica do Jogo da Discórdia.

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