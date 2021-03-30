BBB 21: Rodolffo é o bloqueado no Jogo da Discórdia; Juliette é a caça likes

Os participantes do BBB 21 tiveram que dar placas para os colegas de confinamento no Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (29). Eles indicaram quem bloqueiam da vida e quem consideram caça likes da casa.
Rodolffo recebeu cinco de placas de bloqueado, seguido de Juliette e Sarah que empataram com três indicações. Na votação do maior caça likes da casa, Juliette recebeu quatro votos, seguida de Camilla de Lucas e Arthur que empataram com dois. João Luiz, Thaís e Viih Tube não foram citados na dinâmica do Jogo da Discórdia.
Antes do Jogo a Discórdia, Arthur e Rodolffo conversavam no quarto do líder da casa sobre o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda. O líder da semana disse que só queria um dia de paz e que vetaria na Prova do Líder quem desse plaquinha para ele no jogo.
VOTAÇÃO NO JOGO DA DISCÓRDIA:
- JULIETTE
- Bloquear: Sarah
- Caça like: Gilberto
- RODOLFFO
- Bloquear: Gilberto
- Caça like: Camilla de Lucas
- SARAH
- Bloquear: Rodolffo
- Caça like: Juliette
- ARTHUR
- Bloquear: Juliette
- Caça like: Pocah
- FIUK
- Bloquear: Juliette
- Caça like: Juliette
- POCAH
- Bloquear: Rodolffo
- Caça like: Juliette
- VIIH TUBE
- Bloquear: Sarah
- Caça like: Gilberto
- THAÍS
- Bloquear: Sarah
- Caça like: Arthur
- JOÃO
- Bloquear: Rodolffo
- Caça like: Caio
- CAMILLA
- Bloquear: Rodolffo
- Caça like: Arthur
- CAIO
- Bloquear: Juliette
- Caça like: Camilla de Luca
- GILBERTO
- Bloquear: Rodolffo
- Caça like: Juliette