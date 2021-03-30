Reality show

BBB 21: Rodolffo é o bloqueado no Jogo da Discórdia; Juliette é a caça likes

João Luiz, Thaís e Viih Tube não foram citados na votação

Publicado em 30 de Março de 2021 às 10:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2021 às 10:15
BBB 21: Nono paredão tem Juliette, Sarah e Rodolffo
BBB 21: Nono paredão tem Juliette, Sarah e Rodolffo Crédito: Reprodução/Globoplay
Os participantes do BBB 21 tiveram que dar placas para os colegas de confinamento no Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (29). Eles indicaram quem bloqueiam da vida e quem consideram caça likes da casa.
Rodolffo recebeu cinco de placas de bloqueado, seguido de Juliette e Sarah que empataram com três indicações. Na votação do maior caça likes da casa, Juliette recebeu quatro votos, seguida de Camilla de Lucas e Arthur que empataram com dois. João Luiz, Thaís e Viih Tube não foram citados na dinâmica do Jogo da Discórdia.
Antes do Jogo a Discórdia, Arthur e Rodolffo conversavam no quarto do líder da casa sobre o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda. O líder da semana disse que só queria um dia de paz e que vetaria na Prova do Líder quem desse plaquinha para ele no jogo.

VOTAÇÃO NO JOGO DA DISCÓRDIA:

  • JULIETTE
  • Bloquear: Sarah
  • Caça like: Gilberto

  • RODOLFFO
  • Bloquear: Gilberto
  • Caça like: Camilla de Lucas

  • SARAH
  • Bloquear: Rodolffo
  • Caça like: Juliette

  • ARTHUR
  • Bloquear: Juliette
  • Caça like: Pocah

  • FIUK
  • Bloquear: Juliette
  • Caça like: Juliette

  • POCAH
  • Bloquear: Rodolffo
  • Caça like: Juliette

  • VIIH TUBE
  • Bloquear: Sarah
  • Caça like: Gilberto

  • THAÍS
  • Bloquear: Sarah
  • Caça like: Arthur

  • JOÃO
  • Bloquear: Rodolffo
  • Caça like: Caio

  • CAMILLA
  • Bloquear: Rodolffo
  • Caça like: Arthur

  • CAIO
  • Bloquear: Juliette
  • Caça like: Camilla de Luca

  • GILBERTO
  • Bloquear: Rodolffo
  • Caça like: Juliette

