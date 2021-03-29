"BBB 21": Gil acusa Rodolffo de usar Sarah: "Trai desde o início"

BBB 21: Sarah e Gilberto conversam na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

O quarto do " BBB 21 " pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (29). Gilberto e Sarah, ainda muito abalados da formação de paredão da noite do domingo (28), comentaram sobre as atitudes de Rodolffo dentro do reality.

"Eles armaram, fizeram a cova da Carla, e a gente foi junto. O Rodolffo te usou, pegou coisas que tu falava para Karol, chegou para ela e pá. Lembra? Desde lá atrás que ele te trai, desde o início", afirmou o economista.

Sarah, então, garantiu: "Eu sempre soube, na verdade. É que eu não queria acreditar. Ele sempre torceu para as pessoas que a gente era contra, dentro do jogo, né. Sempre".