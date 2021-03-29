"BBB 21": Gil acusa Rodolffo de usar Sarah: "Trai desde o início"

O quarto do "BBB 21" pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (29). Gilberto e Sarah, ainda muito abalados da formação de paredão da noite do domingo (28), comentaram sobre as atitudes de Rodolffo dentro do reality.
"Eles armaram, fizeram a cova da Carla, e a gente foi junto. O Rodolffo te usou, pegou coisas que tu falava para Karol, chegou para ela e pá. Lembra? Desde lá atrás que ele te trai, desde o início", afirmou o economista.
Sarah, então, garantiu: "Eu sempre soube, na verdade. É que eu não queria acreditar. Ele sempre torceu para as pessoas que a gente era contra, dentro do jogo, né. Sempre".
O brother ainda ponderou que a saída de Carla Diaz do programa fez o sertanejo se sentir mais forte. E avaliou: "Ele voltou, se acha o poderoso. Acha que não errou. Acha que fez certo. Tudo bem, eu não me arrependo de nada. Se eu não me arrependi, agora que eu não me arrependo mesmo".