"Sou realizado", diz modelo que quase morreu em acidente em Guarapari

O modelo Afonso Resende, que quase morreu em acidente de carro, em 2015, e hoje trabalha como administrador, palestrante e empreendedor, além de também continuar como modelo Crédito: Arquivo pessoal

Os seis anos que Afonso Resende viveu, do dia em que sofreu um acidente grave na estrada de Guarapari em 2015 até hoje, não foram fáceis. Mas dentre os obstáculos que enfrentou de lá para cá, o modelo capixaba está tirando de letra todas as limitações que ainda restam como sequelas do traumatismo craniano que a batida causou.

“Um acidente grave como o que eu tive, chegando a ter um traumatismo craniano, leva tempo para as coisas voltarem a ser perto do que foram um dia. Igual, igual, sei que nunca mais vou ser”, começa ele, em entrevista exclusiva à coluna.

"Não tenho um plano B. Eu tenho que ser assim (resiliente). Foi a forma que encontrei de fazer esse prejuízo sair barato" Afonso Resende - Modelo

E continua: “Tenho limitações de alguns movimentos e na fala, não consigo fazer tantas peripécias como fazia antes, mas a minha fisioterapia hoje é o meu dia a dia”.

Atualmente, o modelo de 44 anos realiza trabalhos diários na casa em que vive com a família, no Centro de Vila Velha, e também na chácara da família que ele administra em Guarapari. Além disso, falou com este colunista ao telefone na manhã da última sexta (26) direto de um novo empreendimento que ele estuda investir em Pedra Azul.

“É algo novo ainda. Eu venho, olho o terreno, namoro, penso... Mas penso em talvez investir em uma pequena pousada, uma casa maior para temporada, algo nesse sentido. Mas é algo que demanda dinheiro e tempo, então estou projetando da melhor forma”, adianta.

O modelo Afonso Resende, que quase morreu em acidente de carro, em 2015, e hoje trabalha como administrador, palestrante e empreendedor, além de também continuar como modelo Crédito: Arquivo pessoal

Enquanto isso, tudo o que Afonso não faz é ficar parado. Ele fez, sim, outros trabalhos como modelo, mas também foi demandado para palestrar, um ramo profissional de que ele gostaria até de explorar mais.

“Eu estou sempre fazendo e superando, mas sou muito resolvido com tudo. E dei umas palestras sobre isso. Eu consegui divulgar um pouco mais minha história e orientei pessoas a cuidarem das famílias deles. Graças à minha mãe, meu pai, minhas irmãs, hoje sou o que sou. A grande moral da história toda, nesse sentido, foi voltar para a casa e valorizar a família”, pondera.

"Sou outra pessoa, principalmente com minha ligação com a minha família. E minha vida mudou num ponto em que eu fiquei muito mais feliz hoje do que eu era antes " Afonso Resende - Modelo

“Eu sou realizado. Porque tudo ao que me propus a fazer, até hoje, fiz bem feito. A partir de agora, tudo será com a minha família. Ser uma boa pessoa, ser um bom filho é um ótimo projeto de vida”, conclui ele, que viajou para cerca de 14 países quando começou a trabalhar ativamente como modelo no passado.

ESTREIA NA GRAVADORA

O primeiro clipe de Pedro Perez dentro da Valetes Records, de São Paulo, saiu na última sexta (26). Em “Sugada”, nome do hit, o artista capixaba canta sobre uma relação amorosa.

AS FOTOS DE IVY MORAES

A ex-BBB Ivy Moraes acaba de posar para uma campanha de calçados de marca dos Estados Unidos no Brasil. A coluna, que não é boba nem nada, soube que trata-se de uma produção multimilionária com seis dígitos, que dão o tom do valor do cachê que a ex-sister embolsou. A modelo foi clicada em Goiânia e fotografa por Rafael Maenzon.

A ex-BBB Ivy Moraes em fotos para campanha publicitária de marca de sapatos dos Estados Unidos Crédito: Rafael Maenzon/Agência Fred Pontes