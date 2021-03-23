Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Mister Brasil Gay: "Fui mandado para a senzala e chamado de macaco"

Max Souza relata preconceito nas redes sociais assim que ganhou concurso. Modelo também relembrou viagem que fez ao Espírito Santo com o marido, ex-prefeito paulista, e elogiou a hospitalidade capixaba

Publicado em 23 de Março de 2021 às 10:05

Públicado em 

23 mar 2021 às 10:05
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O Mister Brasil Gay 2020, Max Souza, que também é modelo e estudante de Educação Física
O Mister Brasil Gay 2020, Max Souza, que também é modelo e estudante de Educação Física Crédito: Reprodução/Instagram @maxsouza92
Max Souza, o Mister Brasil Gay 2020, tem ótimas lembranças do Espírito Santo. Com o marido, Edgar Souza, que é ex-prefeito de Lins, interior de São Paulo, ele já curtiu um réveillon em Vitória e lembra: “A hospitalidade do capixaba nos encantou muito, nós adoramos a cidade (de Vitória) e pretendemos voltar, sim. Mas de onde surgiu a moqueca? Você sabe dizer?”. E este colunista respondeu: “Do Espírito Santo, é claro”.
Em tom de brincadeira, o bonitão elogiou a iguaria e reiterou: “Fomos muito bem tratados e lembra muito a Bahia, o Estado tem muitas praias lindas”.
Enquanto assistia à live exclusiva feita com a coluna pelo Instagram, Edgar ainda escreveu pelo chat da transmissão ao vivo: “Moqueca capixaba é a minha favorita. E nós adoramos Vitória”.
Mas nem tudo na vida do modelo de 28 anos foram flores até hoje. Logo que foi eleito mister, Max lembra que recebeu críticas de comentários de ódio na internet pelo mero fato de ser negro. Haters também escreveram contra a sexualidade do estudante de Educação Física. “Já fui mandado para a senzala, chamado de macaco, de ‘veadinho’... Até em relação ao que devo ser em um relacionamento já falaram. O julgamento mata, as pessoas tinham que saber disso. Se você não souber chegar na pessoa do jeito certo, pode interferir no rumo dela”, lamenta.
"Negro não é padrão na sociedade, não importa o corpo que eu tenha "
Max Souza - Mister Brasil Gay 2020 e universitário
Até hoje, ele não se sentiu lesado ao ponto de ir à Justiça, já que mesmo na internet os comentários e postagens têm limites legais. Mas acha que é um avanço personalidades conseguirem o respeito na web por meios jurídicos. “Acho que tem que ir à Justiça mesmo”, dispara.
A superexposição à que Max se propõe, até pelo trabalho de modelo, também acaba sendo um facilitador para as pessoas criticarem sua personalidade. Desde que ele assumiu o namoro e casamento com Edgar, a situação também piorou. “Mas, no final, o amor sempre vence. Sempre falo isso para quem me segue”, contrapõe.
Com o corpão sarado, também admite que é assediado nas redes. “E não vou ser hipócrita de dizer que não gosto. Eu gosto das fotos que tiro. Se eu postei, é porque eu gostei”, observa.
Sem saber como será o pós-pandemia, o modelo também afirma que é muito grato às pessoas que estiveram com ele até ele conquistar a faixa de mister. De lá para cá, ele criou projetos sociais para ajudar asilos e casas de apoio a pessoas LGBTQIA+, além de fazer campanha durante a pandemia para dar assistência aos mais necessitados. “Ver a alegria do outro por meio de algo que eu posso fazer, é muito bom”, justifica.
E é para isso que ele quer usar as dezenas de milhares de seguidores que ele tem nas redes sociais: para fazer o bem. “Bem que pode ser por outros meios também. Pela militância, que é sempre necessária, pelo movimento negro, pelo feminismo, pela luta contra o machismo... Todos os movimentos que são a favor de banir esses ‘cânceres’ das nossas vidas são válidos. A gente só tem que ter um limite”, finaliza, opinando que Karol Conká e Lumena, no “BBB 21”, realmente perderam a mão na hora de levantar bandeira.

Veja Também

Mãe de capixaba Arcrebiano do "BBB 21" tem Instagram hackeado

Andressa Hirle: capixaba "saiu do zero" e virou a dentista dos ex-BBBs

Capixaba que mora na Islândia: “O país só tem um internado por Covid-19”

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Beleza Capixaba celebridades espírito santo Famosos Instagram Moqueca Capixaba LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados