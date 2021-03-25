Andressa Urach: “A pessoa tem medo de sair da Universal e o diabo pegar ela”

A modelo e empresária Andressa Urach Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Andressa Urach ficou bastante chateada depois de sair da Igreja Universal no ano passado. Depois de tomar a decisão de largar o templo evangélico, baseada em questões pessoais, a modelo foi (e vem sendo desde então) atacada de forma bruta nas redes sociais. E reclama de, até hoje, não receber um gesto sequer de solidariedade, empatia ou compaixão - três características que, a rigor, são ensinadas na igreja - dos religiosos.

"Quanto mais falam de mim, mais minha bunda cresce" Andressa Urach - Modelo e empresária

A modelo e empresária Andressa Urach Crédito: CO Assessoria/Divulgação

“Eu tinha doado mais de R$ 2 milhões (à igreja). Nenhum ‘irmãozinho’ apareceu na minha porta perguntando se eu precisava de um arroz, se meu filho precisava de um feijão... Eu me vi, aos 33 anos, na mesma situação em que estava aos 21: com meu filho e sem nada”, dispara, em entrevista exclusiva à coluna, na noite desta quarta-feira (24).

"As pessoas têm medo de sair da Universal e o diabo pegar elas " Andressa Urach - Modelo e empresária

Na primeira vez em que se viu na saia justa financeira, Andressa entrou para a prostituição. “E meu filho (Arthur Urach) sabe que nós já fomos sustentados pela prostituição. Quando ele fez 10 anos, eu li o meu livro todinho para ele e expliquei”, lembra.

"Se eu tivesse que voltar para a prostituição para sustentar o meu filho, eu voltaria" Andressa Urach - Modelo e empresária

A modelo e empresária Andressa Urach Crédito: CO Assessoria/Divulgação

De lá para cá, solidificou ainda mais a relação com o herdeiro: “Meu filho é um adolescente incrível, supermaduro para a idade dele e nós somos muito amigos”.

Esses mesmos elogios ela tece ao atual marido, Thiago Lopes. “(Com ele) eu me sinto amada de verdade. Não acreditava mais no amor. Já fui agredida fisicamente, verbalmente, passei por relacionamento que me feriram como mulher. Estava muito machucada pela vida, pelo abuso sexual... E meu marido é hoje essa pessoa maravilhosa para mim”, completa.

Andressa e Thiago, segundo ela, têm até planos de conhecer o Espírito Santo juntos. E Andressa lembra: “Já estive no Estado quando fui lançar meu livro, mas não consegui conhecer a cidade direito. Quero voltar com o marido agora”.

Com o eleito, aliás, Andressa protagonizou uma cena recente para lá de curiosa. Surgiu em uma foto tomando mamadeira no colo do amado. E explica: “Eu sinto conforto no momento de mamar, faz bem para o meu psicológico, para a minha mente... É como se eu me sentisse segura. É algo que eu gosto, que me faz muito bem”.

De acordo com a sócia da franquia Miss Bumbum, de quem ela é dona ao lado do amigo e assessor de imprensa, Cacau Oliver, essa é uma característica de sua Síndrome de Borderline, doença que faz seu portador ter várias oscilações bruscas de humor.

“Eu faço tratamento, preciso de médico, de psiquiatra... E meu psiquiatra falou justamente isso, que eu sinto conforto no momento de mamar. E eu gosto, um leite com achocolatado à noite relaxa, acalma, eu sempre gostei muito”, reitera.

INSCRIÇÕES MISS BUMBUM 2021

Prestes a apresentar o Miss Bumbum deste ano, Andressa aproveita a oportunidade para chamar as interessadas a se candidatarem à vaga. No discurso de convencimento, ela lembra que até hoje colhe os frutos de ser vice-Miss Bumbum, título que a colocou até dentro de A Fazenda no passado.

“Eu adoro os memes. Me divirto”, conta, às gargalhadas. “Eu dou ‘Bom dia, gatinha Miss Bumbum a várias amigas, elas se divertem”, devolve este colunista, durante o bate-papo. E Andressa complementa: “Não me chateia, não acho ruim. As pessoas têm que rir. Que bom que essas coisas provocam o riso, provocam essas coisas boas. Eu acho o máximo e as meninas têm essa oportunidade de fama também”, corrobora.