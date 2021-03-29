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Juliette, Rodolffo e Sarah estão no paredão no "BBB 21"

Thais, que imunizou Viih Tube, também foi emparedada pelo contragolpe, mas se salvou ao vencer a prova do bate e volta e saiu do paredão

Publicado em 29 de Março de 2021 às 08:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 08:17
BBB 21: Juliette, Rodolffo e Sarah
BBB 21: Juliette, Rodolffo e Sarah Crédito: Globo/Divulgação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu na noite deste domingo (28) a formação do nono paredão do BBB 21. Conforme Tiago Leifert avisou no dia da prova do líder, a votação foi aberta, ou seja, todos tiveram que dizer suas indicações na sala, diante dos colegas de confinamento.
Thaís, o Anjo da semana, imunizou Viih Tube, fazendo com que, além de o líder, a influenciadora também não pudesse ser votada. Arthur, então, fez seu anúncio e colocou Juliette na berlinda. "Em todas as cinco inscrições que fiz no BBB, disse que faria o que meu coração mandasse. Fiquei surpresa como me tornei primeira opção de uma pessoa da casa".
Em seguida, Sarah foi avisada que a pulseira branca que Gil deu a ela após atender ao Big Fone significava que ela seria a primeira a votar e que, em seguida, tinha que dizer quem deveria continuar a votação. Com votos de Viih, Juliette, Rodolffo, Caio e Pocah, Sarah foi a mais votada pela casa.

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Os dois emparedados tiveram direito a contragolpe. Juliette puxou Rodolffo ao paredão e Sarah colocou Thaís na berlinda. Com exceção da advogada, os outros três participaram da prova Bate e Volta, que foi dividida em três fases, Thaís levou a melhor e se livrou do paredão.

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