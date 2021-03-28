BBB 21: Fiuk e Thaís se arrependem de terem ido para debaixo do edredom

Fiuk e Taís conversaram sobre terem dormido juntos no BBB 21 Crédito: Reprodução/Globoplay

O arrependimento marcou a madrugada de Fiuk e Thaís neste domingo (28), na casa do Big Brother Brasil 21, horas depois de o programa ir ao ar com Gilberto atendendo o Big Fone e dando uma pulseira branca – que eles não sabem, mas garante a dianteira na hora de votar para o próximo paredão – em Sarah.

Isso porque na madrugada anterior, quando Dennis DJ agitou o confinamento numa festa, Fiuk e Thaís foram dormir juntos e, depois de se movimentarem debaixo do edredom, causaram a impressão de que o flerte dos dois havia dado mais um passo. Logo após o ocorrido, o cantor foi chorar no banheiro.

Na última noite, o quase casal voltou ao assunto e lamentou o que fez – ou deixou de fazer. Em conversa na varanda, brother e sister disseram que não houve nada entre eles na cama, mas assumiram que provavelmente passaram a impressão errada aos espectadores.

"Pode ter parecido mas não teve nada, de verdade", disse Thaís, cobrindo o rosto com as mãos. "Vamos parar, de verdade, porque sei lá, não é da gente fazer isso e pronto, entendeu? Tô muito arrependida."

Justificando o ocorrido com o fato de que ambos estavam bêbados por causa da festa, Fiuk pediu à cirurgiã-dentista que ela não falasse sobre o assunto com outros participantes do BBB e ainda disse que ambos precisavam "dar uma segurada nessas brincadeiras".

"É difícil demais, muito difícil. Eu acordei com muita vergonha, não foi de você, de mim", disse o filho de Fábio Jr. "Nunca fiquei todo esse tempo sem ter esse tipo de coisa... Eu tenho sonhos aqui, eu acordo mal", disse ainda.

Fiuk e Taís dormiram juntos debaixo do edredom no BBB 21 Crédito: Reprodução/Globoplay

Arrependimento para uns, risada para outros. Também na última madrugada, Camilla de Lucas, João e Juliette mostraram que estão cada vez mais próximos. Enquanto brincavam na cozinha, a advogada e maquiadora roubou um selinho do amigo professor, que riu. "A gente estava conversando aqui e ela, do nada, me deu um selinho", contou ele a Camilla, que estava de costas.

"Não deu, não. Nem chegou em seu bigode, safado. Eu trolei ele", respondeu Juliette. Enquanto isso, a sister era motivo de conversa de outros colegas de confinamento, em especial Arthur, líder da semana, que parece decidido em mandá-la para o paredão.

Ele parece estar seguro da escolha, mesmo depois de Caio tentar convencê-lo a indicar Fiuk, por ele ter dúvidas sobre a intenção de Arthur em escolher o cantor para o VIP.

Fiuk e Juliette também protagonizaram, dessa vez juntos, outro momento de destaque da madrugada. Depois de brigarem por causa de um bolo de chocolate, eles decidiram fazer as pazes.