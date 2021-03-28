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BBB 21: Gil atende Big Fone e coloca pulseira branca em Sarah

Os participantes só saberão o significado do adereço na hora da votação. E ela tem a ver com quem votará primeiro no paredão deste domingo

Publicado em 28 de Março de 2021 às 08:04

Publicado em 

28 mar 2021 às 08:04
Gil do Vigor, o Gilberto, falou com a amiga Sarah da possibilidade ir no aliado Rodolffo após o comentário sobre Fiuk
Gil do Vigor, o Gilberto, falou com a amiga Sarah da possibilidade ir no aliado Rodolffo após o comentário sobre Fiuk Crédito: Globoplay/Reprodução
SÃO PAULO - Na noite deste sábado (27), o Big Fone tocou no BBB 21 e Gil o atendeu. Conforme explicado por Tiago Leifert, quem atendesse ao aparelho teria que dar uma pulseira a qualquer um dos participantes. O doutorando escolheu Sarah. "Confia em mim. Não sei o que é, mas é branco. Se pudesse, colocaria em mim mesmo", disse se referindo a cor do item e contando que não poderia usar a pulseira.
Os participantes só saberão o significado do adereço na hora da votação. Porém, o público já havia sido informado que, após o líder, Arthur, mandar um participante ao Paredão, Sarah será a primeira a votar em algum dos colegas de reality, que descobrirão neste instante que a votação será aberta, ou seja, cada um dirá quem deseja colocar no berlinda diante de todos.
Após o início, cada um que indicar alguém ao Paredão, dirá quem será o próximo a votar. De acordo com Leifert, a dinâmica pode induzir os votos de outros participantes que, querendo se salvar, podem seguir as indicações dos primeiros a falar.
Arthur venceu a prova do líder Avon na noite desta quinta-feira (25). Ele levou para casa R$ 10 mil em dinheiro e R$ 2.000 em produtos da marca. Com a vitória, ele escolheu para o Vip: Rodolffo, Caio, Pocah e Fiuk. Nesta semana, ficam na Xepa: Juliette, João, Gilberto, Sarah, Viih Tube e Thaís.

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