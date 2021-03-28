BBB 21: Gil atende Big Fone e coloca pulseira branca em Sarah

Gil do Vigor, o Gilberto, falou com a amiga Sarah da possibilidade ir no aliado Rodolffo após o comentário sobre Fiuk Crédito: Globoplay/Reprodução

SÃO PAULO - Na noite deste sábado (27), o Big Fone tocou no BBB 21 e Gil o atendeu. Conforme explicado por Tiago Leifert, quem atendesse ao aparelho teria que dar uma pulseira a qualquer um dos participantes. O doutorando escolheu Sarah. "Confia em mim. Não sei o que é, mas é branco. Se pudesse, colocaria em mim mesmo", disse se referindo a cor do item e contando que não poderia usar a pulseira.

Os participantes só saberão o significado do adereço na hora da votação. Porém, o público já havia sido informado que, após o líder, Arthur, mandar um participante ao Paredão, Sarah será a primeira a votar em algum dos colegas de reality, que descobrirão neste instante que a votação será aberta, ou seja, cada um dirá quem deseja colocar no berlinda diante de todos.

Após o início, cada um que indicar alguém ao Paredão, dirá quem será o próximo a votar. De acordo com Leifert, a dinâmica pode induzir os votos de outros participantes que, querendo se salvar, podem seguir as indicações dos primeiros a falar.