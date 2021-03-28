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Fogo no parquinho

BBB 21: Fãs de Juliette apontam que Fiuk foi abusivo com advogada

Crítica foi feita na página da sister. Comentários na postagem se dividiram entre aqueles que apoiaram que Fiuk tem sido abusivo com a advogada e outros apontando que as acusações eram graves

Publicado em 28 de Março de 2021 às 08:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2021 às 08:33
Gil tira Juliette da sua final
Juliette tem sido atacada na casa BBB por pessoas que eram amigas dela Crédito: Reprodução/Globoplay
SÃO PAULO - Os fãs de Juliette resolveram defender a paraibana dos ataques que ela vem sofrendo de Fiuk no BBB 21. A página QG Juliette postou nesta quinta-feira (25): "já ouviram falar em comportamento passivo-agressivo? Esses informativos podem te ajudar a compreender melhor o assunto", mostrando duas situações nas quais o cantor e a advogada se desentenderam.
De acordo com as informações compartilhadas pela página, quando Juliette tentou explicar a Fiuk que flocão de milho serve para fazer cuscuz nordestino e não farofa, o cantor cometeu gaslighting com a advogada. "Ele distorce a informação para se favorecer, fazendo com que Juliette duvide do que fala ou sabe", diz o informativo, que também fala sobre a recente briga por um bolo de chocolate.
No final, a página questiona: "quem nunca passou por isso em uma relação, amorosa ou não, em que você se sente culpada, duvidando de si mesma?". Os comentários na postagem se dividiram entre aqueles que apoiaram que Fiuk tem sido abusivo com a advogada e outros apontando que as acusações eram graves e deveriam ser levadas à família do cantor, para que pudesse defendê-lo.
Os administradores da página de Fiuk chamaram a postagem de "surreal" e reclamaram que um "assunto tão sério" estivesse sendo tratado daquela forma. "É surreal a forma como estão reduzindo e banalizando um assunto tão sério. Alguns estão chamando Fiuk de abusador por causa de discussão em um reality show por bolo de chocolate e cuscuz", escreveram no Twitter também na quinta feira (25).

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