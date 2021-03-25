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'BBB 21': Boninho interfere em festa de Gil e sugere segundo paredão falso

Festa do líder foi na noite desta quarta, mas não foi exibida por causa da transmissão esportiva da Globo

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:42
Boninho e Rafael Portugal no CAT BBB
Boninho e Rafael Portugal no CAT BBB Crédito: Divulgação/TV Globo
Gil do Vigor celebrou a festa do líder na noite desta quarta-feira, 24, no Big Brother Brasil 21. A intitulada "Festa Rainbow" começou com a música tema de O Fantasma da Ópera e muita cor para todos os lados. Os melhores momentos do evento não foram transmitidos pela TV Globo, já que era no horário da grade esportiva. Tiago Leifert apenas exibiu o "day after" da saída de Carla Diaz na véspera.
Nas redes sociais, Boninho, diretor do BBB 21, contou que iria oferecer mais uma caixa de bebidas alcoólicas para animar ainda mais a festa de Gil. "Festa animadinha, né? Bora de 'cooler', por que não? Bora soltar um cooler pra eles!", declarou Boninho.
Na publicação, muitos internautas especularam sobre a possibilidade de um segundo paredão falso. Há algumas semanas, Carla Diaz, João, Arthur e Caio estiveram na "berlinda de mentira". "Quando vai ser o segundo paredão falso? Acho que merecemos", brincou um internauta. E Boninho respondeu: "Mais para frente".
No perfil do Instagram, Boninho faz mistério em relação a segundo paredão falso ao responder internautas
No perfil do Instagram, Boninho faz mistério em relação a segundo paredão falso ao responder internautas Crédito: Instagram/@jbboninho

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