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Reality show

Gil se declara para Juliette na festa do líder do BBB 21

'Tu me aperreia, mulher, mas eu te amo', diz

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:46

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:46
BBB 21: Gil na festa do líder
BBB 21: Gil na festa do líder Crédito: Globo
Inspirada no arco-íris, a festa do líder Gil começou nesta quarta-feira (24) no BBB 21 (Globo) com a música de Fantasma da Ópera na abertura. O tema foi um pedido do economista.
Uma animação no telão da sala da casa empolgou os participantes antes da festa. Durante a balada, Juliette e Camilla produziram Gil com acessórios coloridos e ele fez uma performance ao som de "Oops!...I Did It Again", hit da cantora Britney Spears. Camilla chegou a ficar emocionada com o momento.
"Chorei ao ver você dançando. Eu quero ver você assim, Gil do Vigor, livre, porque você é aquilo ali. É quem você é, então eu fiquei muito, muito feliz de verdade. Eu fiquei emocionada, você não tem noção da representatividade, de quem você é", ela disse para o líder da semana.
Outro momento musical reuniu Gil e os outros participantes. Eles cantaram juntos a música "Indestrutível", de Pabllo Vitar. Emocionados, Gil e João se abraçaram na hora do refrão. A canção é um manifesto contra a homofobia.
Ao som da música "La Belle de Jour", o pernambucano dançou de mãos dadas com Juliette. "Lembra nosso Paredão", perguntou o doutorando em economia. A paraibana respondeu sim com a cabeça. Eles se abraçaram, e Gil começou a chorar. "Segue seu coração", aconselhou a sister.
"Tu me aperreia, mulher, mas eu te amo", disse ele. "Eu também. Chora, não. Eu estou muito feliz", respondeu ela. Gil e Juliette se estranharam nos últimos dias. Antes da festa, o pernambucano afirmou que pode vetar Juliette da Prova do Líder desta quinta (25).
Outra atração da festa foi a piscina de bolinha. Ao som de "Pulando na Pipoca", de Ivete Sangalo e Ludmilla, os confinados pularam e jogaram as bolinhas para cima.
A festa teve direito também a discussão de relação. Viih Tube reclamou para Juliette sobre a relação das duas. Para a youtuber, toda vez que há algum mal-entendido é ela que precisa procurar Juliette. "Eu estou cansada. Também tem que vir de você. Tem que ser algo recíproco", disse.
Pocah, Fiuk e Thaís acompanharam o diálogo entre as duas e o cantor criticou o fato de Juliette ter uma conversa séria com a youtuber durante a comemoração. Pocah concordou. "A Viih estava muito louca, a Ju viu ela caindo de cabeça aqui nos pratos. Ela não está bem, não é legal", afirmou.

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