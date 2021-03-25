Capixaba Arthur esquece Carla Diaz e leva cantada de Sarah: "Pressão caiu"

Enquanto a festa do líder Gilberto rolava solta na área externa do "BBB 21", a casa mais vigiada do Brasil pegava fogo com um papo para lá de sedutor entre Sarah, Rodolffo e o capixaba Arthur Picoli.
Para fazer o crossfiteiro do Espírito Santo esquecer Carla Diaz, que foi eliminada e era seu par romântico dentro do reality da Globo, a consultora de marketing decidiu fazer uma brincadeira quente com os dois colegas de confinamento.
Perto de Rodolffo, Sarah se aproximou com uma pedra de gelo e brincou: "Para quebrar esse gelo entre a gente". Rodolffo respondeu: "Opa, cheguei até o céu".
Com Arthur, a situação foi mais séria. Sarah foi ao pescoço do bonitão e assoprou. Em seguida, completou: "Prazer, ar condicionado". Boquiaberto, o brother não escondeu que ficou animado com a provocação. "Aprendeu bem. Vários carnavais. Vou até sentar que minha pressão caiu", considerou ele.