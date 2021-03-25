Capixaba Arthur esquece Carla Diaz e leva cantada de Sarah: "Pressão caiu"

BBB 21: Arthur e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Enquanto a festa do líder Gilberto rolava solta na área externa do " BBB 21 ", a casa mais vigiada do Brasil pegava fogo com um papo para lá de sedutor entre Sarah, Rodolffo e o capixaba Arthur Picoli.

Para fazer o crossfiteiro do Espírito Santo esquecer Carla Diaz, que foi eliminada e era seu par romântico dentro do reality da Globo, a consultora de marketing decidiu fazer uma brincadeira quente com os dois colegas de confinamento.

Perto de Rodolffo, Sarah se aproximou com uma pedra de gelo e brincou: "Para quebrar esse gelo entre a gente". Rodolffo respondeu: "Opa, cheguei até o céu".