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Capixaba Arthur esquece Carla Diaz e leva cantada de Sarah: "Pressão caiu"

"BBB 21" acabou ficando quente durante a festa do líder, que começou na noite desta quarta-feira (24), e o crossfiteiro se sentiu até seduzido pela colega de confinamento

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:27
BBB 21: Arthur e Sarah conversam na área externa da casa
BBB 21: Arthur e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Enquanto a festa do líder Gilberto rolava solta na área externa do "BBB 21", a casa mais vigiada do Brasil pegava fogo com um papo para lá de sedutor entre Sarah, Rodolffo e o capixaba Arthur Picoli. 
Para fazer o crossfiteiro do Espírito Santo esquecer Carla Diaz, que foi eliminada e era seu par romântico dentro do reality da Globo, a consultora de marketing decidiu fazer uma brincadeira quente com os dois colegas de confinamento. 
Perto de Rodolffo, Sarah se aproximou com uma pedra de gelo e brincou: "Para quebrar esse gelo entre a gente". Rodolffo respondeu: "Opa, cheguei até o céu". 

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Com Arthur, a situação foi mais séria. Sarah foi ao pescoço do bonitão e assoprou. Em seguida, completou: "Prazer, ar condicionado". Boquiaberto, o brother não escondeu que ficou animado com a provocação. "Aprendeu bem. Vários carnavais. Vou até sentar que minha pressão caiu", considerou ele. 

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