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Neta da rainha Elizabeth II dá à luz no banheiro

"Ele chegou muito rapidamente, não conseguiu chegar até o hospital. Veio ao mundo no chão do banheiro", disse o pai da criança

Publicado em 25 de Março de 2021 às 08:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 08:48
Zara e Mike Tindall: ela é neta da rainha Elizabeth II
Zara e Mike Tindall: ela é neta da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @britishroyalfamily5543
A família real britânica ganhou um novo membro no último domingo (21). Lucas Philip Tindall é filho de Mike e Zara Tindall, e chegou ao mundo em um parto emergencial, realizado no banheiro da casa da família.
Segundo o site Page Six, o caçula da família real nasceu com 3,683 quilos. "Ele chegou muito rapidamente, não conseguiu chegar até o hospital. Veio ao mundo no chão do banheiro", disse Mike. O nome do meio de Lucas é uma homenagem ao seu bisavô de 99 anos e também ao pai do jogador.
Zara é filha da princesa Anne e neta da rainha Elizabeth 2ª, e Lucas é o décimo bisneto da monarca e seu marido, príncipe Philip. Mike Tindall contou no seu podcast, The Good, The Bad and the Rugby, detalhes sobre o parto de seu terceiro filho. O casal já tem duas meninas, Mia, 7 e Lena, 2.
Mike diz que o casal recebia a visita de uma amiga, Dolly Maude, quando sua esposa começou a sentir contrações. "Felizmente, Dolly reconheceu na hora que seria impossível chegar ao hospital a tempo", disse ele.
"Eu tive que correr até a academia, pegar um daqueles tapetes que usamos para fazer exercícios, ir até o banheiro, colocá-lo no chão com várias toalhas e fazer tudo lá mesmo. Tivemos sorte, porque a parteira que tínhamos contratado para nos ajudar no hospital não estava tão longe da nossa casa", continuou.
Tindall também elogiou sua esposa, afirmando que ela é "uma guerreira", e disse que Lena, sua outra filha, "quer pegar ele [Lucas] no colo o tempo todo, fica dizendo que é o bebê dela". Ele afirmou ainda que após o nascimento de seu terceiro filho, o casal está "fechando a fábrica".

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"Agora que eu tenho um garotinho, já chega para mim", disse como brincadeira. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip deram um comunicado oficial: "A rainha e o duque de Edimburgo estão muito felizes com a notícia, e ansiosos para conhecer o seu 10º bisneto quando as circunstâncias permitirem".

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