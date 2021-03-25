Roberto Carlos tem recurso negado pelo STJ em ação contra imobiliária

O cantor Roberto Carlos Crédito: Caio Girardi/Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial

A terceira turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou na terça-feira (23), por unanimidade, um recurso da Editora Musical Amigos. A empresa, que detém os direitos de propriedade intelectual da marca Roberto Carlos, queria que a Imobiliária e Construtora Roberto Carlos, da Paraíba, mudasse de nome.

A ação, que foi iniciada em 2014, dizia que a empresa que usa o nome do cantor fazia mal uso da marca. Ela foi vencida em primeira instância, porém o resultado foi revertido em 2017 e agora confirmado pelo STJ.

Procurada pela reportagem, a Editora Musical Amigos explicou que pediu apenas que a marca "Roberto Carlos" não fosse utilizada nas atividades da empresa paraibana. A sugestão é que ela utilizasse o nome completo, com sobrenome, do dono.

A empresa do "rei" afirma ainda que a marca é registrada no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Esse registro vale para diversas classes de atividades, tanto no Brasil quanto em diversos outros países.