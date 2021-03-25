Cristiano, dupla de Zé Neto, é internado com Covid-19

O cantor Cristriano, dupla de Zé Neto Crédito: Reprodução/Instagram @zenetoecristiano

Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base em São José do Rio Preto (SP) com Covid-19. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pela equipe do cantor, que afirma que ele passa bem.

"Informamos que por orientação médica, na manhã dessa quarta-feira (24), o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto/SP, por precaução em decorrência a algumas complicações da Covid-19", afirma comunicado publicado nas redes sociais dos cantores.

"O sertanejo, que há alguns dias testou positivo para o vírus, apresentou oscilação em sua saturação e por esse motivo os médicos decidiram interná-lo para monitorar e evitar algum tipo de agravamento em seu estado de saúde", prossegue o texto. "Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações."

Cristiano recebeu o diagnóstico da doença causada pelo coronavírus no último dia 17. A mulher, a sogra e os filhos dele também tiveram a doença. No sábado (20), ele falou sobre a doença nas redes sociais.

"Foram dias de angústia, de incerteza, tentando amenizar a situação, muitos me perguntando 'cadê a Paula' e hoje eu digo, a Paula teve alta, ficou internada por vários dias, precisou de oxigênio, mas já está de volta ao nosso lar, venceu a Covid-19", comemorou ao publicar um vídeo com a volta da esposa dele para casa. "E logo sei que voltaremos pra buscar sua mãezinha, meu amor."

"Vivemos dias difíceis, acompanhei a luta e exaustão das equipes medicas e enfermeiros", lembrou na ocasião. "Devemos levar a Covid mais a sério, digo isso por mim, por nós, aos meus amigos, aos meus seguidores: 'Se cuidem'. Se tiver recursos fique em casa, mas se precisar sair pra buscar o seus sustento, se cuide e que Deus lhe acompanhe a cada novo dia, te protegendo de todo mal e perigo, e que ele guarde sua família."

No ano passado, Zé Neto também teve Covid-19. Em junho, ele procurou atendimento também no Hospital de Base de São José do Rio Preto após apresentar sintomas como tosse, espirro e febre.