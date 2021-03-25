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Mãe de Gizelly, ex-BBB capixaba, cai em golpe e perde R$ 5 mil

Márcia Machado, produtora rural e empresária no interior do Espírito Santo, acabou acreditando na versão dos bandidos, que diziam ter sequestrado a ex-sister

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:13
A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", compartilhou uma situação delicada com os fãs nesta quarta-feira (24) pelas redes sociais. 
Pelos stories, a advogada revelou que a mãe, a produtora rural e empresária Márcia Machado, caiu no golpe do falso sequestro e acabou perdendo R$ 5 mil que depositou para os bandidos. 
"Estou tremendo. Eu estava gravando, minha mãe começou a me ligar, me ligar, me ligar. Falaram para ela que eu tinha sido sequestrada. Queriam 30 mil reais", começou. "Ela mora no interior e falaram que ela não podia me ligar. Falaram que o celular dela estava hackeado, ela é muito simples, ela acreditou", disse a criminalista. 

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Gizelly disse, então, que Márcia foi até o banco mais próximo e realizou a primeira operação financeira. "Falaram que precisavam de 30 mil reais, senão iam me matar. Pegaram um vídeo com minha voz. Ela foi no banco, sacou 5 mil reais, que eu dei para ela ontem pagar umas coisas, e ela depositou. Falei para ela ir na delegacia", detalhou. 

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