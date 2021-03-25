Mãe de Gizelly, ex-BBB capixaba, cai em golpe e perde R$ 5 mil

A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho

Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", compartilhou uma situação delicada com os fãs nesta quarta-feira (24) pelas redes sociais.

Pelos stories, a advogada revelou que a mãe, a produtora rural e empresária Márcia Machado, caiu no golpe do falso sequestro e acabou perdendo R$ 5 mil que depositou para os bandidos.

"Estou tremendo. Eu estava gravando, minha mãe começou a me ligar, me ligar, me ligar. Falaram para ela que eu tinha sido sequestrada. Queriam 30 mil reais", começou. "Ela mora no interior e falaram que ela não podia me ligar. Falaram que o celular dela estava hackeado, ela é muito simples, ela acreditou", disse a criminalista.