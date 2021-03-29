BBB 21: Juliette diz que beijou o ator Thiago Rodrigues no Carnaval

Juliette disse na madrugada desta segunda (29), no Big Brother Brasil 21, que beijou o ator Thiago Rodrigues, 40, em um Carnaval. O assunto surgiu em conversa da maquiadora com Pocah, Thaís e Camilla.
Inicialmente, Juliette disse que não se lembrava do nome do artista. "Ele fez a novela com aquela menina que era a Betina, rapaz, que tem um olho azul bem lindo", afirmou. Thaís, então, afirmou. "Sei, o Thiago Rodrigues."
O ator e Fernanda Vasconcellos protagonizaram a novela "Malhação", entre 2005 e 2006. "Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou", afirmou a paraibana.
"Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem se lembrar da minha cara", completou Juliette. O assunto logo repercutiu nas redes sociais, e internautas começaram a comentar o assunto na última foto de Rodrigues no Instagram.
"Arrasou, hein! Beijou a Juliette linda e sensata, a campeã do BBB 21", escreveu uma fã da sister. "Que sorte em ter dado um beijo na campeã do BBB", afirmou outro internauta.