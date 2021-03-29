Famosos

BBB 21: Juliette diz que beijou o ator Thiago Rodrigues no Carnaval

'Ele não sabia nem meu nome', afirma maquiadora

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:00

Agência FolhaPress

O ator Thiago Rodrigues Crédito: Thiago Rodrigues no Instagram
Juliette disse na madrugada desta segunda (29), no Big Brother Brasil 21, que beijou o ator Thiago Rodrigues, 40, em um Carnaval. O assunto surgiu em conversa da maquiadora com Pocah, Thaís e Camilla.
Inicialmente, Juliette disse que não se lembrava do nome do artista. "Ele fez a novela com aquela menina que era a Betina, rapaz, que tem um olho azul bem lindo", afirmou. Thaís, então, afirmou. "Sei, o Thiago Rodrigues."
O ator e Fernanda Vasconcellos protagonizaram a novela "Malhação", entre 2005 e 2006. "Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou", afirmou a paraibana.
"Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem se lembrar da minha cara", completou Juliette. O assunto logo repercutiu nas redes sociais, e internautas começaram a comentar o assunto na última foto de Rodrigues no Instagram.
"Arrasou, hein! Beijou a Juliette linda e sensata, a campeã do BBB 21", escreveu uma fã da sister. "Que sorte em ter dado um beijo na campeã do BBB", afirmou outro internauta.

Veja Também

"BBB 21": Gil acusa Rodolffo de usar Sarah: "Trai desde o início"

Juliette, Rodolffo e Sarah estão no paredão no "BBB 21"

Dennis DJ faz a festa no BBB 21 com arte do capixaba Hid Saib

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

