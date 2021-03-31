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BBB 21

Equipes de Gilberto e Sarah recorrem à Justiça para combater ataques

'Vamos vencer mais esta batalha', afirmam equipes em comunicado

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2021 às 11:39
BBB 21: Sarah e Gilberto conversam na sala da casa
BBB 21: Sarah e Gilberto conversam na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
A equipe de Sarah Andrade divulgou, no último sábado (27), uma nota à imprensa alegando que agora ela será representada judicialmente por um grupo de advogados para combater as fake news e ataques que a ex-BBB recebe nos últimos dias.
"A Sarah está representada judicialmente e não toleraremos mais mentiras sobre ela, além de automatização de comentários em suas postagens e manchetes tendenciosas, já investigadas", escreveu na legenda da publicação, feita em seu Instagram.
O comunicado afirma que a ex-participante do reality foi alvo de "uma orquestrada indústria de fake news, que tem o objetivo de destruir sua imagem perante todo o público e principalmente seus fãs". A nota afirma que as devidas medidas serão tomadas quanto à isso.
"Internet não é terra sem lei e diante das informações coletadas, estamos tomando todas as providências necessárias para identificar este inescrupuloso ataque e seus responsáveis sofrerão as sanções da Justiça, tanto na esfera cível como criminal".
Sarah foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira (30). A consultora de marketing recebeu 76,76% dos votos para deixar a casa e está fora da disputa. Ao todo, foram 654.386.216 votos. "Acho que o jogo subiu à cabeça", afirmou a brasiliense no palco.
A equipe de Gilberto também acionou a mesma equipe de advogados contra as fake news. "Dentro do BBB 21 o Gil nos ensinou sobre a disseminação de Fake News né? Sempre que vocês verificarem uma fake news contra ele, envie uma DM com o link da publicação e o print para o nosso advogado".
Procurados, a Sociedade de Advogados Berlarmino não se manifestou até a publicação desta matéria.

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