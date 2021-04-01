Rainha Elizabeth II toma segunda dose da vacina da Covid aos 94 anos

A rainha Elizabeth II tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Reino Unido, segundo informações do jornal britânico The Sun.
A monarca de 94 anos de idade recebeu o imunizante, que não teve a marca divulgada, nesta quarta-feira (31) antes de participar de um evento de comemoração da Força Aérea Real Australiana. Para a festividade, Elizabeth II surgiu e posou para fotos sem máscara.
Segundo o The Sun, a rainha disse que estava encantada por estar ao ar livre em seu primeiro compromisso público desde novembro do ano passado.