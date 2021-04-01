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Participou de evento oficial

Rainha Elizabeth II toma segunda dose da vacina da Covid aos 94 anos

Monarca que tomou a primeira dose do imunizante contra o coronavírus com o marido, o príncipe Philip, de 99 anos, participou de evento oficial da Força Aérea Australiana nesta quarta (31) e posou para fotos sem máscara

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:16
A rainha Elizabeth II, da Inglaterra
A rainha Elizabeth II, da Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
A rainha Elizabeth II tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Reino Unido, segundo informações do jornal britânico The Sun. 
A monarca de 94 anos de idade recebeu o imunizante, que não teve a marca divulgada, nesta quarta-feira (31) antes de participar de um evento de comemoração da Força Aérea Real Australiana. Para a festividade, Elizabeth II surgiu e posou para fotos sem máscara. 

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Segundo o The Sun, a rainha disse que estava encantada por estar ao ar livre em seu primeiro compromisso público desde novembro do ano passado. 

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