"BBB 21": Prior elogia capixaba Arthur e web reage: "São humildes"

Desde que se juntou ao eliminado Projota dentro do "BBB 21", o capixaba Arthur Picoli por mais de um episódio declarou que queria ser chamado de Projota Jr ou Arthur Prior, em referência a Felipe Prior, participante polêmico do "BBB 20". Nesta quarta (31), o arquiteto foi às redes sociais para declarar admiração pelo atual brother.
"Gosto do carinho que o Arthur tem por mim! Sempre lembrando da minha trajetória. Obrigado mano!", escreveu Prior no Twitter.
O perfil oficial do crossfiteiro respondeu: "Agradecemos por sempre reconhecer o quanto ele lembra de você".
E os internautas também não deixaram por menos. "É inegável que Arthur e Prior são muito humildes", opinou um fã. Mas nem todos concordaram: "Ranço desse menino. Ele quer se comparar a você, mas não tem nada a ver".
"Você (Prior) marcou demais a história do BBB", finalizou uma outra seguidora no post.