"BBB 21": Prior elogia capixaba Arthur e web reage: "São humildes"

"Gosto do carinho que o Arthur tem por mim! Sempre lembrando da minha trajetória. Obrigado mano!", escreveu Prior no Twitter.

O perfil oficial do crossfiteiro respondeu: "Agradecemos por sempre reconhecer o quanto ele lembra de você".

E os internautas também não deixaram por menos. "É inegável que Arthur e Prior são muito humildes", opinou um fã. Mas nem todos concordaram: "Ranço desse menino. Ele quer se comparar a você, mas não tem nada a ver".