Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Será?

"BBB 21": Prior elogia capixaba Arthur e web reage: "São humildes"

Crossfiteiro do Espírito Santo já disse, em mais de uma ocasião, que queria ser chamado de Projota Jr ou Arthur Prior, em referência a Felipe Prior, do "BBB 20"

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 09:50

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

01 abr 2021 às 09:50
BBB 21: Arthur na sala da casa
BBB 21: Arthur na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Desde que se juntou ao eliminado Projota dentro do "BBB 21", o capixaba Arthur Picoli por mais de um episódio declarou que queria ser chamado de Projota Jr ou Arthur Prior, em referência a Felipe Prior, participante polêmico do "BBB 20". Nesta quarta (31), o arquiteto foi às redes sociais para declarar admiração pelo atual brother. 
"Gosto do carinho que o Arthur tem por mim! Sempre lembrando da minha trajetória. Obrigado mano!", escreveu Prior no Twitter. 
O perfil oficial do crossfiteiro respondeu: "Agradecemos por sempre reconhecer o quanto ele lembra de você". 
E os internautas também não deixaram por menos. "É inegável que Arthur e Prior são muito humildes", opinou um fã. Mas nem todos concordaram: "Ranço desse menino. Ele quer se comparar a você, mas não tem nada a ver". 

Veja Também

Morre pai de Yudi Tamashiro vítima de complicações da Covid-19

BBB 21: Sarah diz que 'errou, mas foi tentando acertar' no reality

Equipes de Gilberto e Sarah recorrem à Justiça para combater ataques

"Você (Prior) marcou demais a história do BBB", finalizou uma outra seguidora no post. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades Famosos Rede Globo BBB BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri
Imagem de destaque
Baunilha na perfumaria: entenda por que a nota mais clássica voltou a ser tendência
Ana Candiotto, tenista brasileira
Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados