Corpo de vencedora do Emmy é encontrado embaixo de lixo após 7 meses

O corpo da designer Evelyn Sakash foi encontrado na última terça (30) depois de ela ficar cerca de sete meses desaparecida.
Evelyn era considerada acumuladora e seu corpo acabou ficando perdido embaixo do lixo acumulado na cozinha de sua casa desde o último mês de setembro até ser encontrado pela irmã, que foi até o imóvel da designer para esvaziá-lo.
Evelyn tinha 66 anos e sofria de arteriosclerose. Sua morte foi considerada de causas naturais. Evelyn ganhou um Daytime Emmy em 2003 por ser trabalho de set designer no programa infantil "Between the Lions".
"É devastador. Ela teve uma vida completa. Ela era extremamente talentosa. Ela tinha uma mente brilhante... Eu não quero que minha irmã seja lembrada dessa maneira, da forma que foi encontrada", disse Ellen Brown ao site Daily News.