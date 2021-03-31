Príncipe Harry e Meghan Markle planejam ter seu segundo filho em casa

Príncipe Harry e Meghan Markle durante entrevista a Oprah Crédito: Reuters/Folhapress

Meghan Markle, 39, e príncipe Harry, 36, planejam ter seu segundo filho em sua propriedade em Montecito, na Califórnia. O casal revelou na entrevista à Oprah Winfrey, 67, que espera por uma menina que deve nascer próximo a junho, o início do verão norte-americano.

Meghan e Harry são pais de Archie, 1. Segundo o site Page Six, o bebê será o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vem desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.

Quando Archie estava uma semana atrasado, a duquesa de Sussex foi leva ao hospital privado de Portland em Londres, onde deu à luz na madrugada do dia 6 de maio de 2019, ao lado de seu marido, Harry.

"O plano de Meghan era ter um parto em casa com Archie, mas você sabe o que dizem sobre planos quase perfeitos. No fim, os médicos dela a aconselharam a ir para um hospital e tudo que importava para ela era dar à luz em segurança", disse uma fonte próxima à família real, ao Page Six.

"Mas agora ela tem uma casa linda na Califórnia. É um cenário lindo para dar à luz sua menininha", completou. A propriedade do casal em Montecito está avaliada em R$ 80 milhões, na cotação atual.

Eles compraram a mansão após renunciarem ao título de membros sênior da família real britânica e se mudarem para os EUA. A casa fica próxima ao Cottage Hospital em Santa Barbara, também na Califórnia, que foi eleito um dos melhores hospitais dos EUA.

Uma amiga de Meghan afirmou que ela pretende tirar licença-maternidade para se dedicar à filha, mas que isso não quer dizer que ela irá parar de trabalhar. "Ela não para", afirmou a amiga. Na licença de Archie, a duquesa foi convidada a editar uma edição especial da Vogue britânica e trabalhou com a Smart Works.

Sobre ter uma menina, o príncipe Harry afirma: "Uma garota, sabe, o que mais você pode pedir? Mas agora, você sabe, temos nossa família. Nós temos, você sabe, nós quatro e nossos dois cachorros, e isso é ótimo".