Com Covid, Paulo Gustavo piora e respira com ajuda de pulmão artificial

O estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, 42, se agravou nesta sexta-feira (2). O humorista está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro.
Leia a íntegra do comunicado enviado pela equipe dele à imprensa:
Internado desde 13 de Março, Paulo Gustavo precisou passar por reajustes terapêuticos para combate à Covid-19.
Em ventilação mecânica desde domingo (21), no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea. Paulo Gustavo segue em terapia intensiva.
A equipe médica informa que:
"Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas."
A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para de todos os que se encontram na mesma situação.