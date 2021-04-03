Com Covid, Paulo Gustavo piora e respira com ajuda de pulmão artificial

Paulo Gustavo como o personagem Sem Noção, do humorístico 220 Volts Crédito: JOAO COTTA/GLOBO

O estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, 42, se agravou nesta sexta-feira (2). O humorista está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro.

Leia a íntegra do comunicado enviado pela equipe dele à imprensa:

Internado desde 13 de Março, Paulo Gustavo precisou passar por reajustes terapêuticos para combate à Covid-19.

Em ventilação mecânica desde domingo (21), no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea. Paulo Gustavo segue em terapia intensiva.

A equipe médica informa que:

"Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas."