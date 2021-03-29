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Intubado

Paulo Gustavo, que está na UTI com Covid, apresenta melhora em estado clínico

Internado desde 13 de março, o humorista segue em terapia intensiva para tratamento da Covid-19 e permanece intubado em um hospital no Rio de Janeiro

Publicado em 28 de Março de 2021 às 21:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2021 às 21:21
O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O humorista Paulo Gustavo, 42 anos, vem apresentando melhora em seu estado de saúde, de acordo com comunicado da sua assessoria de imprensa. Internado desde 13 de março, o ator segue em terapia intensiva para tratamento da Covid-19 e permanece em uso de ventilação mecânica invasiva, iniciada dia 21 de março, no Rio de Janeiro.
"Nas últimas 24 horas o paciente apresentou alguns sinais de melhora tanto do ponto de vista clínico, quanto laboratorial, respondendo de forma satisfatória aos reajustes terapêuticos instituídos.
A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação", diz nota.
"A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação", encerra a assessoria.
Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde no dia 21, quando precisou ser intubado. Desde então, o ator tem tido uma boa resposta ao tratamento.
Nesta semana, seu marido, Thales Bretas, comemorou a boa evolução de sua saúde. "Hoje está sendo um dia feliz no hospital e eu resolvi compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que sei que estão também angustiados e torcendo muito pela breve recuperação do meu amor Paulo Gustavo", escreveu ele.

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