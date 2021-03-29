Paulo Gustavo, que está na UTI com Covid, apresenta melhora em estado clínico

O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

O humorista Paulo Gustavo, 42 anos, vem apresentando melhora em seu estado de saúde, de acordo com comunicado da sua assessoria de imprensa. Internado desde 13 de março, o ator segue em terapia intensiva para tratamento da Covid-19 e permanece em uso de ventilação mecânica invasiva, iniciada dia 21 de março, no Rio de Janeiro.

"Nas últimas 24 horas o paciente apresentou alguns sinais de melhora tanto do ponto de vista clínico, quanto laboratorial, respondendo de forma satisfatória aos reajustes terapêuticos instituídos.

A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação", diz nota.

"A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação", encerra a assessoria.

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde no dia 21, quando precisou ser intubado. Desde então, o ator tem tido uma boa resposta ao tratamento.