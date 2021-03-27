AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Recuperação

Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, responde bem ao tratamento

Ator precisou ser intubado no último domingo após complicações causadas pelo coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2021 às 10:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2021 às 10:52
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Instagram/@paulogustavo31
Paulo Gustavo, 42, vem apresentando melhora em seu quadro de saúde e tem respondido bem ao tratamento para a Covid-19, informa a assessoria de imprensa do ator e humorista. Ele está internado com o novo coronavírus e precisou ser intubado no último domingo, dia 21.
De acordo com comunicado, Paulo Gustavo apresenta, há três dias, uma curva de melhora. "Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação", diz a nota.
"A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação. Assim como de todos que se encontram na mesma situação", finaliza.

Veja Também

Thales Bretas fala sobre estado de saúde de Paulo Gustavo, intubado com covid-19

Com Covid, Paulo Gustavo segue intubado e médico sinaliza melhora

Marido de Paulo Gustavo diz que intubação é passo para a cura da Covid

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde no dia 21, quando precisou ser intubado. Desde então, o ator tem tido uma boa resposta ao tratamento.
Nesta semana, seu marido, Thales Bretas, comemorou a boa evolução de sua saúde. "Hoje está sendo um dia feliz no hospital e eu resolvi compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que sei que estão também angustiados e torcendo muito pela breve recuperação do meu amor Paulo Gustavo", escreveu ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paulo Gustavo Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027
Trabalhando agora como regente do coro gospel, apresentações também vão acontecer em SP e RJ
Turnê inédita de maestro capixaba retorna ao Brasil depois de passagem na Áustria
Imagem de destaque
Sócios capixabas do Extrafruti compram fatia da Americanas: "desejo antigo"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados