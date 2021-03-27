Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, responde bem ao tratamento

O humorista Paulo Gustavo Crédito: Instagram/@paulogustavo31

Paulo Gustavo, 42, vem apresentando melhora em seu quadro de saúde e tem respondido bem ao tratamento para a Covid-19, informa a assessoria de imprensa do ator e humorista. Ele está internado com o novo coronavírus e precisou ser intubado no último domingo, dia 21.

De acordo com comunicado, Paulo Gustavo apresenta, há três dias, uma curva de melhora. "Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação", diz a nota.

"A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação. Assim como de todos que se encontram na mesma situação", finaliza.

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde no dia 21, quando precisou ser intubado. Desde então, o ator tem tido uma boa resposta ao tratamento.