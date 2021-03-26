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Saúde

Thales Bretas fala sobre estado de saúde de Paulo Gustavo, intubado com covid-19

O ator está internado em hospital no Rio de Janeiro, e o marido informou que os pulmões estão melhorando

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:27
O médico Thales Bretas e o marido, o ator Paulo Gustavo
O médico Thales Bretas e o marido, o ator Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram @thalesbretas
O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do ator nesta quinta-feira, 25. O humorista está internado com covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro e, neste domingo, 21, precisou ser intubado para continuar o tratamento da doença, que está surtindo efeito.
Em publicação nas redes sociais, Thales explicou que o marido está melhor e que "os pulmões estão respondendo bem ao respirador". O dermatologista ainda agradeceu o apoio dos seguidores e pediu que todos continuem tendo fé na recuperação de Paulo.
"Hoje está sendo um dia feliz no hospital, e eu resolvi compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que sei que estão também angustiados e torcendo muito pela breve recuperação do meu amor", iniciou ele.
"Os pulmões dele estão melhorando e respondendo bem ao respirador. A melhora é progressiva, e embora seja um pouco mais lenta do que nós, ansiosos, gostaríamos, tenho certeza que em breve comemoraremos mais essa vitória", escreveu Thales.
"Vamos continuar confiantes, com muita fé e energia positiva, e que cada dia feliz acalente nosso coração como hoje", concluiu o marido de Paulo Gustavo. Nos comentários, diversos amigos do casal comemoraram a notícia.
"Glória a Deus Jesus amado", disse Tatá Werneck. "Cada pequena vitória é imensa para gente! Vai ficar tudo bem", escreveu Fernanda Gentil. "Amém!", comentou Anitta.

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